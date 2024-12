El amor no dura para siempre…

La separación de Mireddys González y Raymond Ayala, Daddy Yankee, no es nada nuevo ni es la primera vez que se separan.

Eso sí, es la primera vez que llegan papeles de divorcio y el Lcdo. Edwin Prado, abogado de Yankee por su salud, no está en condiciones de ponerse a pelear.

Daddy vive en Río Grande y Mireddys en su casa en Carolina.

Conozco a Daddy desde que no había pegado nada y estaba en la escuela superior junto a su hermano Nomar. Ambos lucharon juntos y cuando Mireddys hizo un casi “take over” de las cosas de los negocios y trabajos de Daddy. Nomar había entrado de lleno al cristianismo y un día me dijo en Nueva York, donde compartimos el fin de semana que culminó su trabajo con su hermano: “llegó el momento de seguir mi camino y él el suyo; no estaremos juntos”.

PUBLICIDAD

Siempre he dicho que dejar que Nomar se fuera fue un gran error.

Pero a la vida de Daddy llegó mucha gente que le llenaba los oídos y él los siguió. Inclusive, cuando Raphy Pina era el hijo de un verdadero y gran productor, que promocionaba a sus artistas y no se promocionaba él, la imagen de Daddy cambió.

Mireddys estuvo con Daddy desde que prácticamente no tenía ni $100 y le ayudó a levantar la familia. Su capital hoy se suma en millones. Lo ayudó, inclusive, dándole ideas de música y letras. Pero eso se acabó.

Este divorcio me recuerda el de Gilberto Santa Rosa y Nélida Acevedo. Casi como dos gotas de agua. Claro, no había tanta publicidad ni dinero. En ese entonces no había redes. Ambos trabajaron juntos desde cero mientras él cantaba con Willy Rosario. Después se fue solo y allí estuvo Nélida Acevedo dándole la mano “full”. Crearon una oficina de manejo de artistas, inclusive llegaron a contratar con exclusividad a Víctor Manuelle, pero a largo plazo, cuando había más dinero y todo parecía “peaches and cream” se divorciaron. Luego él se casó con Alexandra Malagón.

Pero volviendo a la historia de Yankee, Mireddys le ayudó mucho, pero era muy celosa. En una ocasión escribí en esta columna sobre el rumor de que Daddy estaba coqueteando con una de sus bailarinas. Eso fue dos semanas antes de un concierto en el Choli. Yo sabía quién era la chica, pero no escribí su nombre. Dos semanas después, en el concierto, por instrucciones de ella no me dejaban entrar al área prensa. ¿La razón? Estaba molesta conmigo. ¿En serio?

PUBLICIDAD

Tuve que decirle al de seguridad de Charlie Castro que le dijera a Mireddys que yo no era la que salía con Daddy. Así de difícil se ponía si había algo que no le gustaba.

Daddy me pidió disculpas por el incidente, pero ella seguía molesta. Era Mayna Nevárez, la publicista de Daddy, quien venía al rescate cuando ella daba ese tipo de orden o para que alguien pudiera tener acceso a él.

Pero seguimos. Cuando Raphy Pina llegó a la vida de Daddy es que entonces vemos la vida del artista y su esposa en vivo y a todo color. Ella salió de ser la esposa, para convertirse en una figura conocida por los fans. Desde artistas que iban al yate, que sí Palomino, Islas Vírgenes, etc., todo era el show para su manejador, incluyendo la esposa de éste. Mireddys perdió su privacidad.

Pina, al igual que hace con su vida, que publica todo y alardea de la gran cantidad de dinero que Dios le ha dado, los metió en ese juego. Y si Daddy no estaba en el yate, Pina aparecía en las redes y cogía el rebote de publicidad, incluyendo también a Natti Natasha. Hasta cuando estuvo en la cárcel promocionaba todo. ¿O a usted se le olvidó? Su vida estaba en las redes todo el tiempo.

Ahora ella dejó las redes pues es normal que se haya cansado de estar en el ojo público y que la gente le dijera cosas buenas y malas. Ella aceptó ese juego y ese quizás fue su error.

PUBLICIDAD

Pero al igual que Gilberto y Nélida, ahora podrán buscar nuevos rumbos y nuevos amores, pues por lo menos no están pelaos y a ella le corresponden millones por lo que trabajó y ganó. ¿O le van a hacer un pleplé de última hora?

Recuerden que lo mal quitao no luce y el que se quiera pasar de listo...

Ojalá y todo termine bien por el bienestar de su familia y que Mireddys deje por fin la batalla con los hijos de Daddy. Creo que eso lo haría a él muy feliz y a ella le daría la tranquilidad que busca.

Hello, gracias.