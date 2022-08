Desestiman la apelación de sentencia contra Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee. El “Big Boss” anota otra a su favor en el Tribunal de Apelaciones de San Juan con respecto al sonado caso de la lancha “Esto es Vida”, de 48 pies, que en anteriores ocasiones hemos reseñado. El panel de jueces integrado por Birriel Cardona, Adames Soto y Álvarez Esnaard denegaron la solicitud para que se revoque la decisión del Tribunal de San Juan que favorece a Yankee.

Este caso ha estado en los tribunales desde enero del 2019. Edwin Prado, abogado de Yankee, radicó la famosa demanda de incumplimiento de contrato, daños contractuales y daños y perjuicios contra Alfredo Gotay, dueño de la lancha.

El acuerdo entre el cantante y Alfredo Gotay era que el cantante pagaría y que el empresario, a su vez, liberaría la embarcación de la cuenta que existía en el Bank of America, donde la lancha era colateral de un préstamo del empresario educativo. El precio de venta de la misma fue de $967,000.

Por la radicación del caso en el Apelativo, se había paralizado la vista de daños para decidir la cantidad de dinero que le debían pagar al cantante y su esposa. De hecho, ellos pasaron la salsa y el guayacán con esta actitud de no pagar y dañar la imagen de cantante. Este tuvo que defenderse, pues sino muchos hubiesen creído que era mala paga y eso no es cierto, ellos pagaron.

Ahora este caso deberá esperar los 60 días de rigor y 30 que es el tiempo que tiene para recurrir al Tribunal Supremo, que no le veo futuro allí. La sentencia del Apelativo es bien minuciosa y clara respecto a los hechos y la realidad del caso a favor de Yankee.

Sucede que el Tribunal Apelativo concluyó que las alegaciones que hizo Alfredo Gotay, dueño de la embarcación, respecto al acuerdo verbal de la venta de la lancha y vendida al cantante debe seguir su curso y desestimaron la solicitud.

Esta es la famosa lancha que dijeron que Daddy no pagaba y que por eso el banco la había embargado. Nada más lejos de la verdad. En la sentencia del Apelativo hasta aparece el desglose de los cheques pagados por el cantante con número de cuenta, fecha y esta evidencia se presentó en el Tribunal.

Por lo que se despende del documento, mientras Daddy pagaba a Gotay, el dinero no se usaba para liquidar la deuda de Gotay con Bank of America. Siete meses después de Daddy haber pagado, aparecía una deuda de $446,362.18 del principal, más $14,872 de intereses y recargos. Aquí es que se enteran que Bank of America quería embargar o “arrestar” la embarcación por falta de pago.

Pero la sentencia incluye hasta los daños que sufrió la embarcación con el huracán María, estimados en $63,000, y la reclamación al seguro. Pero hubo problemas, pues Gotay no le indicó al banco sobre la venta de la lancha y el acuerdo con Yankee de que pagara los daños de Maria y rebajaría los mismos cuando el seguro le reembolsara. Nada de eso se dio, ni liberaron el gravamen de la lancha.

Según mi fuente, la lancha fue vendida a otra persona, pero el dinero tampoco regresó a la cuenta del cantante, así que la reclamación viene “gordita”. Esa vista de daños va a estar interesante.

El Tribunal Apelativo no aceptó solo las declaraciones juradas de la parte demandada y pidió que se sometieron evidencia de los hechos, lo cual no se sometió, según la sentencia.

Así que antes de Navidad veremos el caso donde me dicen que las pruebas son irrefutables ya que todo se pagó en cheques y hay copia de todos, e inclusive testimonios de ejecutivos banqueros respecto a la lancha “Esto es Vida”.

Curiosamente para Daddy Yankee la lancha fue algo así como “Esto no es vivir”. Ya veremos pues las pruebas están listas. Hello, gracias.