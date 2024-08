“Las estaciones de radio apenas tocan el merengue. Vas cambiando de emisora y no escuchas ni tan siquiera los éxitos. Hay una cepa nueva de salseros de allá que sí se escuchan, pero acá no los conocen. Las radioemisoras incluyen esa música y lo que ha permitido el gobierno es la difusión de reguetón con malas palabras y doble sentido. No es ni tan siquiera el que se escucha en Puerto Rico, es de intérpretes de poca monta. Hace algunos años había censura a esos temas, pero las redes han sido muy fuertes presionando para incluirlas. Lo que han conseguido es que quede casi sola la bachata y por otro lado la música basura que llamamos”, expresó uno de los músicos.

De hecho, esta persona, que ha tocado con muchos grupos de Puerto Rico, me dijo que la situación para los intérpretes allá no es la misma. No tocan tanto ni ganan tanto.

Otro merenguero me dijo: “Esta semana viene (a Puerto Rico) Kinito Méndez y se estará presentando en varias fiestas patronales. Allá, con todo y el nombre que tiene, no lo contratan como antes. Los merengueros ya no ganan lo mismo allá y vienen a Puerto Rico para cuadrar presupuesto. Han contratado hasta personas que los venden para cuanta fiesta hay. Otro que está viniendo mucho es Jandy Ventura y el mismo Toño Rosario. Hay algunos que usan músicos de acá, pero normalmente los músicos vienen en el ferry, que no sale tan caro. Ahora, cuando empiece el ferry de Mayagüez a fines de septiembre será más fácil llegar con todo los músicos”.

Nada, nada. Este músico asegura que la llegada de Navidad será importante para cuadrar la caja, pero que habrá que ver qué pasa después de las elecciones.

“Los alcaldes se están gastando su buen dinero antes de las elecciones y quizás los encendidos de Navidad no tendrán tantos artistas, pues si ganaron o perdieron eso se verá en la tarima y nosotros pagamos las consecuencias de las elecciones”, expuso.

A otros los contratan para tocar en actividades de recaudación de fondos de alcaldes y después -como pasó este fin de semana- cancelan a última hora por no haber vendido boletos.

“No podemos quejarnos, porque después no nos llaman para otro guiso en el municipio. Hay que hacer buche”, lamentó el músico.

Hello, gracias.

¡Como han cambiado!

Acá no son iguales Carlos Gómez y Alfredo Adame; como que han tomado un elíxir de “a mí plin”.

Ambos han demostrado públicamente en algunas ocasiones que no tienen buenos cascos y Alfredo ha tenido discrepancias fuertes con sus hijos y sus ex. Sí, digo ex pues son varias y con la mayoría la situación no ha sido miel sobre hojuelas al romper la relación. Escándalos full. De hecho, gracias a Dios que Sonya no tiene hijos, pues harán una obra juntos en noviembre.

Pero por lo que veo, Alfredo está más tranquilo en la Isla y se nota que le pone muchas ganas a su trabajo junto al “Huracán boricua” en la obra “La casa de Maripily”. Esta semana me reconoció que al llegar a Puerto Rico y ver el cariño de la gente le ha encantado tanto que él mismo se declaró hijo de la Isla. En otras palabras, nadie le dio ni la llave de una ciudad ni lo proclamaron hijo adoptivo, pero él se siente así.

¡Ah! Sí nos dijo de su interés por presentarse en teatros que nunca ha pisado y conquistar más a su público que lo ha visto durante tantos años en las telenovelas de Televisa.

Por su parte, el venezolano Carlos Gómez reconoció que salir de “La casa de los famosos” fue uno de los tropiezos más grandes de su carrera y que viendo lo que pudo vivir y no se dio fue por su falta de control. Desde que había salido de la casa no había compartido con el grupo que conforma la nueva casa de Maripily.

Cuando hablé con él me manifestó que estar en la obra es una gran responsabilidad por el éxito que precede a estas presentaciones: “Espero cumplir mi cometido, hacer lo mejor y le estoy poniendo muchas ganas para que todo esté bien y la gente salga feliz”.

Claro, él sabe que el nene lindo de Maripily es Romeh y lo que sucedió entre ellos ya está en el olvido. Es de sabios rectificar.

¡Sopla!