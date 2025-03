No sé quién produce el programa de Alexandra Lúgaro por TeleOnce, pero tiene que ponerla a ensayar para que se suelte. Debieron haberla ensayado con su apuntador de oído de modo que no se vea tan tensa y no pierda el momento si alguien le habla por ahí.

Curiosamente, en las telenovelas de España no permiten, ni usan apuntador con tal de no perder la esencia de lo que se debe reflejar en la pantalla.

Pero volviendo a Alexandra, le han puesto ropa que se parece más al estilo gótico de Mariana Nogales que al de ella. Esas cosillas la gente las nota y lo comenta.

Otro punto del canal 11... por qué tanto programa político uno detrás del otro. Me dicen que Ferdinand Pérez es el gestor del bloque de política... pues claro. Siempre ha sido un líder del Partido Popular y aunque ahora parece que se quiere distanciar, la realidad es que trabajó fuerte con Jaime Perelló, quien salió de la Cámara de Representantes por un escándalo de corrupción. Hello, gracias.

Como adelantamos

Bueno, ya comenzó, el calentamiento de “Objetivo fama”, que se presentará por Telemundo tal y como dijimos hace tres semanas en Primera Hora. ¡Qué bien!

Divorcio a la vista

Me dicen que una animadora de Wapa vuelve a la soltería. Desde que esta chica anunció el noviazgo y luego el casamiento como que las cosas no han sido como parecían. Desde los primeros meses siempre la vimos molesta.

Así que seguirá los pasos de Bárbara Serrano, aunque en el caso de esta última hay tantas interrogantes con esa boda en Francia... Algunos de los asistentes celebraron con alegría y otros pensaron que era como pesadilla.

La verdad es que me dicen que el marido o novio, si es que no se casaron, dejó a Barbara con una lista de facturas que tuvo que meterle el pecho, pues no había quién pagara. ¡Ah! Y que no me vengan a decir que es mentira... La fuente es superbuena.

Bárbara, no me llames que no divulgó fuentes.

Aniversario con swing

El 22 de marzo, comenzando a las 800 p.m., será el comienzo de la celebración del aniversario de Las Chicas del Clan. El grupo de merengue liderado por Junior Elvira (q.e.p.d.) lleva muchos años dando la batalla y cuando el merengue bajó en difusión a ellas les afectó, por eso se han mantenido viajando a Estados Unidos, Colombia y República Dominicana para seguir guisando.

La celebración será en el Centro de Convenciones de Peñuelas y el grupo, que lleva 40 años de trayectoria, contará como invitado al cantante Emmanuel, quien fue cantante de Grupo Manía.

Las chicas siempre se han mantenido sin escándalos ni pleplés entre ellas. Muy bien. Me alegro mucho, pues en esta celebración se debe reconocer la labor de Liduvina Elvira, quien ha sido la artífice de esta agrupación junto a su marido y las ha cuidado.

¡Felicidades!