El pasado jueves tuve el privilegio de estar en la inauguración de la exposición “Marisol Malaret esplendor y tenacidad” en el Mall of San Juan, una iniciativa creada para festejar los 25 años de la Revista Magazín de El Nuevo Día y que está espectacular.

Muchas vidas tocadas por Marisol estuvieron presentes en la inauguración de la misma. Recuerdos y anécdotas sobre ella fueron la constante. Todos coincidían en que la primera boricua en ganar el cetro de Miss Universe en 1970 era increíble. Adjetivos como leal, bondadosa, creativa y emprendedora definieron su legado.

Denisse Quiñones, Miss Universe 2001, llegó y estaba regia. ¡Puede concursar otra vez y vuelve a ganar!

Para mí, Mari se nos fue muy pronto, pero viendo las fotos exhibidas, con sus ojos nos lo dijo todo.

Curiosamente en el momento en que perdemos a la primera reina que ganó Miss Universe, llega Madison Anderson, otra reina que casi, casi ganó con la tenacidad y deseo de demostrar su trabajo y profesionalismo.

Madison no ganó Miss Universe, pero le ha dado una imagen a la mujer puertorriqueña en los lugares donde ha ido y en los programas donde se ha presentado mejor que el ser reina de belleza solamente, “vender” productos de belleza y sonreír.

Madison Anderson Berríos es la nueva “role model” de las niñas, que al igual que Marisol en su tiempo todas querían imitar. Como ella, tendrá que superar escollos para llegar y conseguir su sitial por sí misma. Desde sus problemas con el idioma hasta los que la abuchearon en el Miss Puerto Rico y hoy son los primeros en celebrar su triunfo en “La casa de los famosos”. Such is life.

Me encantaría saber qué cantidad de dinero hubiese tenido que pagar la Compañía de Turismo para promocionar a la Isla positivamente con gente de carne y hueso. Me hubiese gustado saber cuánto habría que pagarle a Osmel Souza para que apoyara a una boricua y celebrara que ganó. Increíble, pero cierto.

Desde decirle boba para presionarla, hasta apoyarla full. Ese es el “zar de la belleza”.

¿Cuánto hubiera costado esa promoción gratis para Puerto Rico? ¿Quién en los últimos años, aparte de los deportistas o cantantes, ha estado promocionando positivamente la Isla de costa a costa en Estados Unidos y en diversos países latinos sin que el gobierno pague un chavo? Que yo sepa nadie.

Pues por eso mismo Madison es la única. Me encantaría saber en dólares y centavos la pauta de anuncios de 30 segundos en el programa. Las menciones a lo largo de todo el programa. ¡Ah! Y la promoción que creó Telemundo Puerto Rico para ella. Juípiti.

Ah, bueno, pero eso aparentemente no lo han visto en Hacienda, donde el secretario ni tan siquiera la felicitó, sino que dijo que tendría que pagar impuesto por el premio. Primero le debieron decir que ella no llena planillas en Puerto Rico, pues vive con sus padres en la Florida, y segundo que quien le debe a ella es la Compañía de Turismo, el Departamento de Desarrollo Económico y hasta los hoteles del país, los cuales ella promocionó gratis. Sí, es gratis; ella no cobra por mencionarlos o presentar la mejor cara de Puerto Rico. Telemundo le pagaba por su trabajo, pero no era su responsabilidad anunciarlos o hablar bien de su país.

Así que es una pena que uno de los mejores jefes de agencia del país -y que tiene muy buena imagen- haya caído en un dime y direte sin razón.

Secretario Francisco Parés, por favor que su gente verifique antes y después usted hable. No lo hagan al revés, pues parece una persecución a una persona que solo ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y eso no ayuda en nada a la imagen, ni de ustedes, ni de Puerto Rico.

Ah, pero mientras a unos “supuestos millonarios” que ni viven aquí, ni crean empleo alguno, los tienen sin pagar un centavo en impuestos y no compran ni una botella de agua en el país, a Madison le caen como bomberos, sin razón. No es justo. ¿Y todavía en Hacienda no se han enterado? Hello, gracias.

Lo peor es que en el Departamento de Desarrollo Económico están como los monitos: ni ver ni oír ni hablar. Despierten.

Melina con artillería pesada

Me dicen que el concierto de Melina León este próximo fin de semana en el Coca Cola Music Hall lleva varios invitados a los que podemos llamarles “artillería pesada”.

No es para menos, pues ella tiene muy buenas relaciones con sus compañeros y el atractivo es que usted pueda bailar en una de las dos pistas que instalarán en el lugar. Es muy buena idea.

Ya usted verá que lo próximo serán las pistas en otros conciertos, sobre todo de merengue o de salsa. Así que los asistentes no tendrán que quedarse sentados y bailar en la silla. Por lo menos alguien pensó que de esta forma podrían festejar más el fin de semana de madres viendo, cantando y bailando con Melina y sus invitados. Hello, gracias.