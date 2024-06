Hoy tendremos una nueva reina que participará en Miss Universe y que de la noche a la mañana se convertirá en nuestra representante ante el certamen a celebrarse en México. Tendrá una gran responsabilidad, pues siempre queremos ganar y será comparada con las anteriores, así que se prepare con cuero duro. Hello, gracias.

Pero la maldición de Lupita Jones le cayó al certamen de Nuestra Belleza México para seleccionar a la representante de ellos en el certamen.

En menos de seis meses ya han pasado por dos directoras nacionales, Cynthia de la Vega y Marta Cristina, y desde que las nombraron Lupita Jones dijo que no durarían y así fue… uno, dos, tres y fuera…

Así que los superdupermillonarios mexicanos que ahora rigen los destinos de Miss Universe... no sé, pero algo está desubicado para ellos. Aunque no es la primera vez que esperan a última hora para decirles a las chicas dónde será el certamen, la realidad es que a donde sea llegarán.

Otra de las cosas que se comenta es que si gana una latina le saldrá más barato un apartamento en México que en Nueva York, peeeero… este último lugar es símbolo de status. Hello, gracias.

Así que nada, mientras las que escogieron para dirigir Miss México han dicho públicamente que eso de la inclusión es mentira se busca a alguien que aguante a la tailandesa y sus socios millonarios en el desarrollo de lo que será una nueva etapa de Miss Universe, donde por lo que veo será un sálvese quien pueda.

No es grosero

Mucha gente me ha dicho que Luisito Vigoreaux está actuando como grosero en el reality de Wapa “Super Chefs Celebrities”. No es que sea grosero, es que se acostumbró a hacer lo que le da la gana en sus producciones y ahora que es dirigido, pues no le gusta que lo manden.

Como por ejemplo cuando hace los platos que se supone sean bellos ante el ojo de todos, pero parecen más un mejunje que otra cosa. Pero con sus actitudes, con lo mucho que sabe de cocina y sus bromas se echa en el bolsillo a cualquiera. Ya veremos cuánto dura, o debo decir cuánto aguantará, el que lo manden. Ummm... sucio difícil.

¿Vendrá Lucerito Mijares?

Este domingo, aparte de la Feria de Turismo, se presentan en Puerto Rico Lucero, Manuel Mijares y no sabemos, pero ojalá que venga Lucerito Mijares, a quien ya llaman la princesa de México y se quedó con el reality de padres e hijos.

Como he dicho anteriormente, tiene un carisma tan grande que supera a su madre y curiosamente la imagen de Manuel Mijares de hombre rudo y difícil le cambió totalmente con las demostraciones de amor que le dio a lo largo del reality.

En otras palabras, Lucerito reinventó a su padre y se ganó el cariño de todos. Tiene el cuero duro, pues le tiraron con todo por su aspecto y la ropa que usa y ella plin y a la madama dulce coco. Está tan segura de hacia dónde va y qué quiere. Que no pierda el tiempo en boberías de gente envidiosa que ni canta y no ha pegado como ella.

Mientras, la prensa mexicana quiere empatarla con Lalo Capetillo, el hijo del conocido actor Fernando Capetillo y la actriz Bibi Gaytán. Pero ella sigue diciendo que solo son amigos y yo personalmente, que vi el reality, pienso que lo que hay es una bonita amistad y nada más. Invenciones para hacer noticia.

Dejen que el tiempo decida, pero con el reality nacieron los sustitutos de Yuri, de Ana Gabriel, Emmanuel y ¿por qué no?, de Lucero y Mijares. Éxito el domingo, pues por fin cantarán en Puerto Rico. Ya era hora. Yes!