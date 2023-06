Zuleyka Rivera normalmente llama la atención donde quiera que aparece. No tan solo la gente la conoce por haber sido Miss Universe, sino por las telenovelas y programas donde ha trabajado.

Ella cuida mucho su imagen. Pero a su ropa del jueves, en Premios Tu Música Urbano, en la parte trasera de la cabeza le habían puesto un pantimedias o una mantilla. ¿Qué es eso? Aunque por las costuras me parece más a pantimedias.

Ella, que normalmente está impecable, creo que no se había puesto o medido el traje antes y, por otro lado, la diseñadora pudo decirle que no diera la espalda para evitar ver ese adefesio. ¿O esa es la moda? Ponerse el pantimedia desde la cabeza. Umm.

La diseñadora dominicana Giannina Azar como que la tela no le dio para hacer el adorno de cabeza. Por el frente todo divino pero al mostrar su espalda parecía que se puso la media en la cabeza. Raro, pues esta diseñadora es famosa y hemos visto cosas de ella nice. Pero en esta ocasión, malet, malet.

¿Rodner diseña?

Por otro lado, son muchas las críticas a la colección que trajo Rodner Figueroa a San Juan Moda.

Algunos comentaron que las batas presentadas son muy parecidas a las que venden en tiendas por departamento en Puerto Rico. Por otro lado, desde ruedos mal terminados y en volandas. Umm, que se quede comentando mejor o busque quien lo ayude en estas lides. Hello, gracias.

Otra vez Alejandra

La divina Alejandra Guzmán nuevamente tiene que cancelar un concierto por problemas de salud. Ahora es un problema en la espina dorsal que por lo que han dicho los médicos es algo serio y requiere reposo.

Alejandra ha tenido caídas feas de tarimas y, por otro, lado ella no se cuida mucho a pesar que dijo en su libro que tendría nueva vida. Pues sabemos que no es así. Así que creo que la presentación en Puerto Rico, no way en el 2023.

Deddie Romero y Richard Báez ( Momentum Photography Studio )

Lo que no se vio de la boda

Cuando Deddie Romero dijo que se casaba con Richard Báez, nunca pensamos que esto sería como un musical “Deddie the Musical”. Señores, con dos coreógrafas y bailarinas como Sonya Cortes y Juliana Ortiz, el séquito bailaba o bailaba.

Ambas pusieron al séquito a bailar “Celebration”, y hasta el Loco de Oscarito en vivo. Los enredos en el baile sirvieron para sentirnos como payasitos, pero todo sea por “Deddie The Musical”. Suzette Bacó se salvó de bailar. No pudo llegar a la boda debido a un problema de salud y el médico le prohibió bailar.

Fue una ceremonia bella, mucha gente divina y la alegría de los novios impregnaba a todos.

Gente de distintos canales y muchos amigos íntimos, la fiesta duró hasta pasadas las doce y aunque algunos dejaron los tacos en la bajada de la Fundación Luis Muñoz Marín otros en tenis se la gozaron. Feliz luna de miel a Deddie y Richard. Yess