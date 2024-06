Hay que armar líos y bochinches, mucho drama. Dicen que esas fueron las últimas instrucciones que les dieron a los participantes para el show de la telerrealidad de Wapa, “Super Chef Celebrities”, donde se supone que alguien se convertirá en chef... Ujum.

La gente lo que está criticando es que hay varios cocineros que son desconocidos y los poco que la gente conoce como que no tienen el empuje para hacer el programa más divertido. Por lo menos crear problemas suficientes y que la gente se identifique con lo que está pasando. Aparte de los letreros de auspiciadores por todos lado, tipo billboard caminante.

Giovanna Huyke pudiera aportar más; no sé si la cortan en edición o si está sujeta a un tiempo específico, pero no la veo relax y agradable como es ella siempre. Parece que tiene una camisa de fuerza. Hay que dejar que sea ella, pues sabe un montón de cocina. Así que no la aguanten.

Luisito Vigoreaux, si no arma un berrinche no está tranquilo, pero debe dejar que el berrinche sea real y no montado, pues eso también se nota. Hello, gracias.

Malas palabras

Los otros días, una ejecutiva de televisión me comentaba que la utilización de malas palabras o palabras que no se pueden decir por televisión ha proliferado, especialmente en “realities” y las multas son altas. Pero para mi sorpresa he estado escuchando un programa de radio matutino en el cual dicen las malas palabras y hasta se ríen. ¡Hello!

Menos mal que son dos abogados los que participan en el programa, pero eso no es ni será para chiste y hasta que no venga una multa jugosa seguirán en el pleplé.

De hecho, hace varios años una cadena radial tuvo que pagar $25,000 de multa porque dos de sus estrellas se pasaron de listos y las malas palabras las decían divididas en sílabas, pero eso no les salvó. Así que a los dos abogados que durante las horas de la mañana utilizan las malas palabras que se ajusten o no duden que hagan una querella a la FCC y la empresa tendrá que pagar.

Después de eso pueden botarlos, pues habría razón suficiente para ello. Los locutores que mencioné tuvieron que cambiar de empresa después del pago de los $25,000. Hello, gracias.

Señores ya botaron a dos, espero que pronto no sean cuatro.

Lupillo contraataca

El cantante está grabando varias canciones relacionadas con el “La casa de los famosos” y entre éstas una para el “Huracán boricua”. A la verdad que lo que sigue demostrando es que es como la telenovela “Un mal perdedor”. Vamos a ver si por lo menos la canción pega, pues su gira ni fu ni fa. Juípiti.

Por ahí viene Cory

La novel cantante Cory fue la invitada especial para interpretar el himno de Estados Unidos en la celebración de la fiesta de la Herencia Puertorriqueña en el juego de béisbol de los Marlins en Miami.

La chica es muy buena cantante y su presentación es muy importante en momentos en que saldrá con varios temas en los próximos meses. El equipo que la está trabajando sabe lo que tiene entre manos, así que veremos pronto mucho más de ella.

¡Éxito y suerte!

Marlon

El ganador de la tercera edición de “Objetivo fama”, Marlon Fernández, vuelve con nuevo tema. En esta ocasión ya no anda con su amigo Farruko, con quien interpretó el pegajoso tema “Esta vida”, sino que grabó “Que todo fluya”, cuyo video ya podemos ver en las redes.

El cantante cubano, quien ha hecho su carrera en Miami, le ha sacado partido a su amor por la salsa y allí es donde más guisa. Este nuevo tema también es muy alegre y pegajoso.