A la segunda fue la vencida… Eso podemos decir de Melissa Núñez, la nueva soberana que representará a República Dominicana en Miss Universe, que por lo que vimos en el certamen es una tremenda candidata.

No estamos comentando solo de su pasarela, que es impecable. Después de trabajar modelando para Michael Kors y Moschino, entre otros en Nueva York, hay que hacerlo bien o ni fu ni fa. Ella fue modelo de ambas compañías internacionales, o sea, se preparó. Desde el primer momento, Melissa se vio regia y quizás estaba temblando y nerviosa, pero eso nunca se notó. Esta es la segunda vez que busca llegar a Miss Universe.

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—Hago un paréntesis para decir que la escenografía, el teatro, las luces y el sonido fueron impecables, no la oscuridad que vimos en el certamen de Puerto Rico. El productor puertoriqueño Ángel Mercado, conocido por sus amigos como Amer, tuvo a su cargo la producción general y le quedó de show. Impresionante. ¡Felicidades!—

Volviendo a Melissa, todavía no tengo claro lo que han dicho de ella. Primero que estudió medicina en República Dominicana y luego que cuando se mudó a Nueva York terminó psicología. O sea, un doctorado en psicología. Que me envíen la brújula para saber de qué lado nos vamos.

Al lado de Fátima Bosch, la actual Miss Universe, Melissa la opaca; demostró que puede ganar la corona. Total, sabemos por qué ganó Fátima: lloró, supuestamente le hicieron bulling y lloró. O sea, ¿que hay que llorar para ganar? Pues Melissa no lloró; se rió y contestó muy bien a la pregunta.

De hecho, la chica de Sanamá, primera finalista, tiene un “look” como de Halley Berry, pero más alta. Muy buena candidata también. Este año, como las chicas saben que el certamen es en Puerto Rico, la idea de participar era más agradable e interesante por la gran amistad y cariño que tenemos ambos pueblos, así que llegaron muchas candidatas buenas.

Hay que decirle a la nuestra, Jennifer Guevarra, que Melissa es tremenda candidata y que tendrá mucha fanaticada aquí... así que vamos a apretar las pilas.

Magaly Febles, manejadora de la franquicia de Miss República Dominicana, debe estar feliz con su candidata. Creo que lo menos que Melissa hará será llegar entre las cinco finalistas. Hello, gracias.

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Operación fracaso

“Operación Triunfo Estados Unidos”, concurso que fue tan popular en España, se dio de frente contra la pared y ya están cortando casi cinco semanas de certamen. De su version original salieron Rosa, David Bisbal, Cheona y David Bustamente. Pero acá... no funcionó. Al público latino de Estados Unidos no le gustó y antes de seguir perdiendo dinero… lo cortaron.

Aunque hay boricuas entre los que quedan, la realidad es que tanto las canciones seleccionadas como la supuesta convivencia y desarrollo del programa como que no gustó.

En Estados Unidos hay muchas competencias de canto y éste era uno más.

Ya veremos qué pasa. Me dicen que el dinero que perdió Telemundo es bastante. Desde la licencia y derechos de transmisión, producción, creación del programa, escenografía, alojamiento, comidas, transportación, clases de canto, ensayos, etc., todo eso cuesta mucho, y Telemundo sumó y resto y no le dio ganancias. Así que como dicen: machete.

Los productores tienen que cambiar la mentalidad para hacer nuevos programas. Ahora los canales no pagan. Te dicen si quieres ese programa tráeme los auspiciadores que cubran los costos, que tengamos ganancias los dos y lo hacemos. Si no, machete.

Esa es la nueva realidad de nuestros tiempos. Y de querer telenovelas hechas en Latinoamérica o Miami... olvídense. Eso no está en planes y una telenovela está costando mínimo $3 millones y no hay Lotto para pagarla. Yes.