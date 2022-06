Dicen que cuando el río suena... Finalmente, este fin de semana la cantante colombiana Shakira confirmó que se separó del futbolista español Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Diversas publicaciones habían adelantadp la separación de la mediática pareja y habían informado que el futbolista abandonó su hogar en Barcelona para volver a su casa de soltero. Así que la cosa pintaba mal.

Curiosamente, la separación de Shakira y Piqué le cae como anillo al dedo a Osvaldo Ríos, quien como todo un caballero la apoyará y lamentará la situación que vive su exnovia. Hay que ver si le dicen de la separación en la “Casa de los Famosos”, pues se supone que no sepan nada del mundo exterior... Umm, hay gente que tiene suerte.

¡Qué bello es el amor!

Ese es el caso de Clarissa Molina, quien se unirá en matrimonio al productor Vicente Saavedra. Desde que escribimos que se casa con el boricua, se especuló si harían tres bodas, o sea una en Miami donde residen, trabajan y tienen muchos amigos, o si sería en República Dominicana, desde donde partió Clarissa rumbo a un reality o si vendrían a Vieques, uno de los lugares preferidos por los novios.

Pues, Clarissa anunció que será en la República Dominicana, donde se darán el sí y dicen que será por todo lo alto.

Vicente, el ex manejador de Ozuna, es una persona callada. Me consta que está muy pendiente de sus hijas, habidas en relaciones anteriores. Una de ellas es Gia, la niña bella y traviesa que nació de su relación con la animadora Linette Chico.

Así que no dude que nuevamente República Dominicana se lleva toda la promoción turística en la cadena Univisión. Allí le sacan provecho y más turistas se animan a visitar al país hermano. Juípiti.

Otra para Marc...

Mientras participaba en el homenaje a los radiodifusores en el Senado, uno de los mejores amigos de Marc Anthony en Puerto Rico me comentó que este podría casarse antes de fin de año con Nadia Ferreira, la Miss Paraguay y primera finalista de Miss Universe.

Adivinen... se casarían en Casa de Campo, República Dominicana. Lo curioso es que allí también fue la boda de Marc con la venezolana Shannon de Lima. Para conseguir el divorcio tardaron tiempo y mientras más semanas de negaciones, la cuenta engrosaba las arcas de los abogados de ambas partes.

Este amigo me comentó que están haciendo arreglos en la casa y cambiarán muchas cosas. En otras palabras, para que no parezca que esta fue la casa donde vivió con Shannon. De hecho, esta casa se usó para un reality y Marc le sacó chavitos. Hello, gracias.

Realmente la boda más pública de Marc fue la de Dayanara en la Catedral de San Juan, donde creo que todavía están esperando el órgano que les prometieron...

De hecho, si analizamos las novias más recientes de Marc, casi todas han sido modelos. En este caso, Nadia tiene 22 años, pero desde los 13 está en pasarelas que van desde Nueva York, Europa y Sudamérica.

Vamos a esperar para comprobar que lo que asegura este amigo que le dijo Marc hace apenas dos semanas es cierto o si cambia de opinión.

Umm, con las últimas tres no se casó. Creo que con el divorcio de Shannon aprendió que el papelito… cuesta más.

Eslabón perdido

La diseñadora Tommie Hernández presentó en San Juan Moda su colección llamada “Eslabón”.

Ella tuvo a su cargo el diseño de los trajes de baño de Miss Mundo. Ahora con “Eslabón” y utilizando cadenas muy sugestivas, desfilaron por la pasarela, el virtuoso del piano Adlan Cruz, quien está soltero y sin compromiso, y los guerreros Jeffrey y Nieves. Estos se convirtieron en celebridades desde que participaron en el programa de Wapa. Ahora los llaman no tan solo para modelar, sino para que participen en actividades benéficas, donde se nota que los niños son sus mejores fans. Muy bien.