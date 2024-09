El actor venezolano Fernando Carrillo está en un fuego cruzado entre los que apoyan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los que están en su contra. Fernando estaba muy bien cotizado en su país a finales de los 90, fue llamado por Televisa, se mudó a México y protagonizó telenovelas con Thalía y Adela Noriega. Ambas eran las preferidas del público mexicano en ese momento, pero hoy día están retiradas como protagonistas de telenovelas.

Fernando lleva tiempo metido en negocios y los venezolanos lo acusan de conseguir trabajo con el gobierno y que por eso apoya a Maduro. Pero ahora, a Fernando se le ha ocurrido meterse a hablar de política y algunas personas están bien molestos con él por su apoyo al presidente en momentos que lo acusan de robarse las elecciones. Los que están a favor de Maduro lo adoran.

O sea, que no son solo los cantantes urbanos boricuas los que se han metido en política y hacen endosos, sino venezolanos también. Esto de que los actores y cantantes manifiesten públicamente su afiliación a tal o cual partido o candidato tiene sus pro y sus contras.

El Partido Popular ha sido el que más artistas ha tenido en su papeleta, desde las fenecidas Ruth Fernández y Velda González, que fueron senadoras; y Roberto Vigoreaux y Álida Arizmendi, que fueron representantes. Por el PNP, el animador Mickey Miranda fue senador y, actualmente, Ángela Meyer es asambleísta municipal de Bayamón.

Los artistas aprovecharon su popularidad y así mismo hicieron los partidos por los que corrieron. Pero en estos tiempos en que las redes sociales te destruyen en un día, los artistas no están para tirarse al ruedo y aspirar a un escaño y mejor se quedan desde las gradas viendo qué pasa. Luego consiguen guisos con todos los alcaldes.

Mientras un cantante dice en un video que no vale la pena estudiar para terminar limpiando baños, otro dice que aprendan a cantar y vivan la vida fácil. Wao.

En otras palabras, que no sabemos si Donald Trump sabía quiénes eran los dos cantantes urbanos que presentó en un mitin, pero al ser boricuas les dio un tapaboca a los que dicen que él no quiere a los puertorriqueños. Sufran. Ahora qué dirán.

Los fanáticos de ellos que se inscriban, pues de lo contrario si no votan pues se quedarían callados. ¡Ah! Y con cancioncitas y gritando no se gana. Hello, gracias.

Españoles a la conquista

Los canales de televisión españoles se están promocionando para que los televidentes de diversas partes del mundo se suscriban a sus plataformas. En el caso de Antena tres te venden toda la programación por aproximadamente $50 al año.

La promoción incluye desde los programas más exitosos de la cadena, incluyendo educativos y las telenovelas más vistas actualmente. De hecho, harán una gira con los actores de sus telenovelas de atresplayer por diversos países a favor del público y recobrar los costos de producción que por lo que vemos no son baratos.

De hecho, para poder cuadrar la caja y su dinero, los canales han bajado la cantidad de telenovelas turcas que presentaban. Ahora usan libretos creados en España con situaciones más reales y menos violencia contra la mujer.

Actualmente, la telenovela más exitosa de España es “Sueños de libertad”, que cuenta con un reparto de casi, casi de todos estrellas.

Una alcancía

Escuché la promoción de un concierto en febrero del 2025 que parece que cuesta mucho. Pues si desde ahora compran los boletos, el fanático que pague no tendrá ese dinero en su bolsillo, pero sí estará en el del productor, que posiblemente lo pondrá en una cuenta y seis meses de intereses son buenos. Ujum... El nene no sabe na’.