Después de recibir un anillo en Roma, de parte de su novio Richard, la animadora Deddie Romero estuvo visitando el puente medieval Ponte Vecchio, en Florencia. Allí, donde las joyas son famosas y muchas “one of a kind”, recibió el anillo de compromiso que consta de diamantes amarillos. O sea, doble sortija.

“Richard vio que la sortija me gustó. Yo le dije que no lo comprara pero me dijo: ‘Tú mereces lo mejor y quiero que tengas ese anillo de compromiso’. Así que me lo medí y quedó perfecto, por ello ahora ya tengo lo que estaré usando en la boda. Está hermosa”, nos contó.

¿Cuándo es la boda?, preguntamos. “Todavía no hay fecha, pero quiero que sea en un campito en una hacienda. No quiero ni hoteles ni nada de eso; creo que en el campo la pasaremos mejor”.

Me dicen que el séquito es exquisito: Sonya Cortes, Dreuxilla Divine, Zugey Lamela, Jenniffer González y, por supuesto, de “best man” Manolo González, el conocido estilista de las estrellas, le comentamos.

Riendo a carcajadas nos dijo: “¡A la verdad que tu mente corre rápido”.

De hecho, Manolo tendría dos bodas importantes este año, ya que también tiene a su cargo el arreglo de Jenniffer González, la comisionada residente, quien se casa en agosto.

Mientras, Deddie sigue produciendo lo que será el día más importante de su vida. Las ideas siguen fluyendo. ¡Ah! y por supuesto su hija Didi cantará el Ave María. Hello, gracias.

Mania pa’ rato

Contrario a rumores respecto a cambios en Grupo Manía, su director Héctor “Banchy” Serrano, me comentó que no hay nada de eso. “El grupo está muy bien acoplado y no es hora de cambiar nada. Desde que me mudé a Orlando mi vida es otra. Acá había muchos problemas y gente que no te respetaba, hasta te gritaba en la calle. Allá es muy tranquilo y mi familia se siente feliz, con la calidad de vida que tenemos. ¿Que tengo que viajar mucho? Bueno, eso es parte de lo malo, pero la tranquilidad mía y de mi familia es lo mejor”, comentó.

Los tiempos cambian

Hace algunos años pertenecer a Televisa o TV Azteca era vetarte en la cadena contraria. Pero parece que eso se acabó, pues la actriz Silvia Navarro, quien trabajó con Telemundo, afiliada en parte a TV Azteca, regresa a Televisa donde ha tenido los mayores logros de su carrera como actriz. Aunque ella no lo ha confirmado, los productores del llamado “Canal de las Estrellas” sí lo han dicho y esta se apresta a cambiar su imagen para el nuevo personaje. Todavía no se ha dicho quién sería el actor protagónico.