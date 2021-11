La situación de la pandemia le causó grandes contratiempos a los artistas que vieron sus contratos cancelados o pospuestos, especialmente para actividades escolares como graduaciones y fiestas de Navidad.

Algunos artistas, como sabemos que fue el caso de Cosculluela, tenían un contrato para un senior prom y como se canceló, devolvieron el dinero que le habían pagado para separar la fecha. Muy bien por él; dejó muy buena imagen en el grupo que lo había contratado y se lo agradecieron.

Pero en el caso de un dinero recaudado por chicos y chicas de una escuela en Naranjito, están pasando malos ratos. Un grupo musical, amparándose en que ellos no permiten cancelaciones, insisten en quedarse con el dinero que les pagaron para separar la fecha de una actividad que sería en el 2020.

Me dijeron que los estudiantes ya se graduaron, algunos se fueron a estudiar a universidades fuera de Puerto Rico. Señores, ha pasado año y medio y hasta perdieron la ilusión de la fiesta. Oigan, hay que devolverles ese dinero. Pero no, insisten en que no.

Me dicen que han tratado de conseguir a uno de los cantantes del grupo musical, pero nada. El manejador está trancado que no devolverá ni un centavo. Lo mejor es la alternativa que les dio: “Hagan una fiesta y busquen el dinero para pagarnos la parte que nos deben”.

¿En serio? O sea, no lo devuelven pero hay que buscar dinero adicional. Pero creo que un año en el banco le podría dejar intereses. ¿O ya lo gastaron? El dinero para separar la fecha es casi $5 mil dólares.

Pero lo mejor de todo son las agrupaciones musicales que han duplicado sus costos. Por ejemplo, un merenguero que cobraba $8 mil ahora anda por $20 mil sin haber pegado una nueva canción. Un cantante de música urbana está pidiendo $50,000 por 45 minutos para una fiesta de Navidad. O sea, que para ellos Puerto Rico no está en quiebra.

Mega, más o menos

Bueno, y Mega TV sigue usando sus nuevas facilidades en Orlando, Florida, para hacer producciones con puertorriqueños. La producción de Héctor Marcano les demostró que no necesitan estar en San Juan para que el programa tenga temas actuales.

Lo más reciente es un programa en “prime time” los sábados, que se llama Florida Law. Son abogados capitaneados por el Lcdo. Edwin Prado quienes orientan, en español, sobre situaciones que requieren de alguien que conozca de leyes de allá, o sea, la Florida Central.

Lo que sí parece ser un rumor fuerte es que los programas hechos aquí les salen más caros a Mega, que si los hicieran en sus estudios en Orlando. Aquí hay muchos preocupados y no es para menos. Mudan al talento y producen los programas desde allá. Digo, si es que el talento acepta mudarse.

Pero a nivel de Puerto Rico, se perderían empleos y eso sería lo peor.

Ojalá y que mi amigo Albert Rodríguez, presidente de Mega, analice bien lo que pueden hacer. En Mega hay gente talentosa y muchos que llevan varios años allí. Hello, gracias.