Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Antonio Cabán Vale, El Topo, cuyas composiciones se cantan en cada esquina del País y allende los mares, dondequiera que hay un puertorriqueño.

La canción “Verde luz” fue inspirada en una de las vistas más espectaculares del país: el litoral Guajataca, que es impresionante en Quebradillas.

Que en paz descanse.

Regresó Ivy

Con la canción “De luto”, Ivy Queen regresa por sus fueros. “La Caballota” ha sido una de las cantantes más criticadas desde que se convirtió en la bandera del reguetón entre las féminas y sigue batallando. La pelaron al principio diciendo desde que si no cantaba, que era negativa contra los hombres por su lírica y hasta se metieron a chavarla con el largo de sus uñas, que es algo así como su marca de fábrica.

Pero ahora llega con una canción con la que muchas mujeres se van a identificar regresando a sus raíces y ojalá que siga en esa línea, pues los estribillos de sus canciones han sido uno de sus grandes aciertos.

Ivy, quien ha cambiado positivamente con los arreglos que se ha hecho, es como otra persona y sabe que para competir con las nuevas exponentes debe estar regia y no tiene miedo ni se esconde para decir los arreglos que se hizo, que le quedaron de show. ¡Juípiti!

Los premios...

Bueno Univision y TeleOnce prácticamente llenaron de artistas varios hoteles para la presentación de los Premios Juventud, que se celebraron anoche.

Uno de los nuevos artistas como que no sigue las reglas y cuando iba a prender un cigarrillo en el lobby del hotel tuvo que llegar un empleado corriendo a decirle que no lo hiciera. El cantante se molestó y la emprendió contra el empleado, que no tiene la culpa y que estaba haciendo su trabajo. Niño, a la verdad que estarás pegado, pero eso no te da derecho a crearle problemas a otros.

Lo que sucede es que allí, como en la mayoría de los lugares, no se puede fumar. Ese hotel tuvo la mala experiencia con Natalia Jiménez, la vocalista española, cuando vino junto a su ahora ex, Danny Trueba, a despedir el año en la Isla. A Natalia se le ocurrió fumar en el cuarto y se activó la alarma y medio mundo tuvo que desalojar el hotel y los huéspedes estaban prendíos con ella.

Nada, nada, que después de eso por poco les piden que se mudaran de hotel. Hello, gracias.

Menos mal que no llegó la sangre al río.

Y siguiendo con los Premios Juventud, ¿qué es eso de que Los Tigres del Norte se llevan un premios por ser “Agentes de cambio”. No entiendo qué cambio, pues desde que surgió el grupo siempre han sonado igual y de cambio… pues no.

Pero si era para darles un premio... lo entiendo. Han creado unos nombres para premios que son traídos por los pelos, para congraciarse con muchos que no merecían ni una paleta. Hello, gracias.

Lo han devaluado

Me contaron que un conocido cantante urbano que tuvo problemas con la justicia y anunció que se había entregado al Señor está teniendo problemas con su gira. Le cancelaron dos fechas y si buscamos las próximas fechas solo le quedan dos.

Posiblemente todo tiene que ver con que él dijo que se entregó al Señor y cambió parte de su repertorio. Y no hablo de Daddy.

Pero también tiene que ver con lo que está cobrando, pues a un productor boricua muy conocido le pidió $200,000 por 45 minutos de show en un pueblo de la Isla. Señores, si el municipio paga eso de verdad que pelan al alcalde. ¡Juípiti!

Cuando el productor me relató esta situación le pregunté que si el cantante llevaría a la Sinfónica de Londres. Su show consta de tres personas. No tiene ni bailarinas. Honestamente habrá quien lo pague, pero no se justifica ese precio.

Del tiro se quedó sin guiso. Ya veremos quién es el incauto que le paga esa cantidad, porque de que los hay, los hay. Posiblemente en Colombia le pagan eso, pero aquí no hay tanto café para colar. ¡Sopla!