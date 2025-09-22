Telemundo comenzó con su promoción de “La Isla”, donde por lo que hemos visto hasta ahora, la figura más conocida es la actriz Elizabeth Gutiérrez, la ex de William Levy. No es la primera vez que ella participa en un programa de telerrealidad, pero sí uno que signifique tener buenos brazos, buenas piernas para correr, aguantar calor sin comer, sin dormir y con mosquitos picando.

Habrá nuevo animador. Ya no estará Javier Poza sino Héctor Suárez Gomis, que me imagino hará más chistes. La realidad es que no me imagino a Elizabeth (que es bien “divine”) en ese reality. Ella participó en aqel en el que se enamoró de William Levy, pero eso era buscando protagonistas de telenovelas y no era de fuerza o aguante.

Otros de los nombres que se han dado son Cristian de la Campa, Helen Ochoa, Ximena Herrera y Gary Centeno. Así que busque una brújula para que se oriente y averigüe los otros, pues hasta ahora, ni fu ni fa.

¡Ah! Y el famoso reality de Julián Gil sigue en capilla ardiente. Llegamos a octubre y no aparece la promo. Ya veremos, pues concluyó la grabación y los que ganaron no tienen premios hasta que salga por televisión.

Ujum.

Viene Fefita

Bueno y los dominicanos están de plácemes, pues por fin verán en la Isla a Fefita la Grande o como le dicen algunos, La Mayimbe.

La cantante y acordeonista vendrá a Puerto Rico para participar en la premiación a los dominicanos más destacados en la Isla. La actividad, denominada “Somos Quisqueya”, contará con la animación de Luz García —o como la bautizaron en Puerto Rico— Lucy Amado, quien es una de las figuras más destacadas de la televisión del país hermano.

De hecho, Luz está celebrando sus 15 años con la presentación de los cuerpos latios más “hot”, entre los cuales se han destacado modelos como precisamente Julián Gil y Peter Hance.

Según la animadora, hacer cada año la selección es difícil, pues tiene que convencerlos. Pero ha funcionado y lleva ya 15 años. Según me dice se apresta a los próximos cinco. ¡Yes!

Mientras, para que bailen y gocen de la premiación, la música estará a cargo de Las Chicas del Clan, quienes siguen batallando y ya sacaron disco nuevo.

Arancaron las seminfinales

El próximo sábado en “Objetivo Fama”, los participantes tendrán que demostrar que cantan o se van. Así mismo, ya comienzan las semifinales de la ompetencia, donde no habrá dúos; será cada cual, solo, con su canción sin tiempo ni para mirar atrás. O sea, o se “botan… o los botan. Ah… y en esta ocasión serán dos los eliminados”; o sea, que cada día esto se pone mejor y tienen que dar el todo por el todo.

Así que la parte de Denise Quiñones será bien importante, pues ella mira la presentación “backstage”, apunta cosas que pueden mejorar y luego se reúne con el participante y les da las recomendaciones. si las hacen bien... si no también.

O sea, ella sabe y hay que seguir sus recomendaciones. Juípiti.

Ahora llena estadios

Lo que son las cosas. Hace tres años Cazzu no llenaba estadios con sus presentaciones. Eran lugares como teatros o parques, pero desde que comenzó a cantar las canciones de despecho todo cambió. “No te deseo el mal, pero te va a engañar con otra...”.

Ahora con los líos de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la argentina ha llenado dos estadios y se dice que ya tiene nuevas funciones en México, donde la están tratando superbién. Ángela Aguilar, mientras, se presenta en el show de su familia, pero no es lo mismo. Y para acabar de completar, como los padres de Nodal adoran a su nieta Inti, hija de Cazzu y el cantante, pues su padre hasta renunció y no lo manejará.

Ahora serán los Aguilar quienes lo manejen, o sea, el suegro Pepe. Ya veremos cómo concluyen las cuentas de bancos, pues hay una demanda pendiente contra Nodal y su padre que está ante los tribunales y son muchos millones. Hello, gracias.