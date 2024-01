Si todo pinta como madura, William Levi, uno de los galanes más queridos de los latinos, sepultará las telenovelas en Telemundo con su más reciente producción “Vuelve a mí”. Desde que comenzó su nuevo proyecto en la cadena apenas a tenido “rating” y Univisión se los lleva de entrada y salida. La popularidad que tuvo William cuando, por ejemplo, hizo “Sortilegio” junto a Jacky Bracamontes ha sido difícil de igualar. Obviamente eran otros tiempos y los turcos no habían invadido con sus telenovelas, pero quizás William ha perdido parte de su encanto.

Tratar de vender que tenía un romance con la protagonista, Samadhi Zendejas, no ha sido suficiente y mientras están presentando la telenovela lo vemos junto a Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos, en Europa o en Miami. O sea, que eso no ayuda a usted imaginarse un romance de William con la mexicana. Telemundo Internacional se tomó un riesgo grande cuando seleccionaron a Samadhi para el papel protagónico; venía de la serie “Falsa identidad”, pero eso no fue suficiente ni tampoco su papel en “Rosario Tijeras”. No es una Livia Brito o Ana Brenda Contreras que llegue a la altura de William a nivel de papel protagónico.

Así que mientras las telenovelas cuesten mucho y no den “rating” será difícil ver nuevas historias y nuevos protagonistas, y los actores o van a los “realities” o se quedan sin comer.

Como que no se le dio

Hablando de “realities”, Maripily pensaba que Lupillo Rivera sería su compañero de entrada a “La casa de los famosos”, pero eso hasta ahora no se le ha dado. No sé, creo que ya le tiró el ojo y la nena sabe quién tiene muchos fanáticos, quién no necesita del “reality” para estar pegado y que tiene los verdes sin problemas. Hello, gracias.

Ya veremos cómo será ese encuentro. Ummm...

Siguen presionando

¿Cuánto cuesta comprar el contrato de Normando Valentín a Uno Radio Group? Me parece que mucho, pero creo que Tuto Soto, el jefe máximo, lo amarró bien. Mis fuentes aseguran que al contrato le queda mucho tiempo. Hello, gracias.

De hecho, las noticias de Uno Radio cambiaron totalmente y hasta le pusieron “Normando en la mañana” cuando éste llegó. Para la empresa, antes era simplemente el noticiario de Uno-Radio.

Con la llegada del profesor Ángel Rosa, Carmen Jovet cambia de horario y estará de 3:00 a 5:00 p.m., o sea, la mueven una hora. Y la Lcda. Zulma Rosario se despidió del programa el viernes. Ella hacía tremendos análisis y como conoce bien el gobierno, pues daba otra perspectiva y no tipo fotutera. Lo que pasa es que hay tantos analistas que son abogados que es hora de buscar otra gente que vea las cosas desde distintos ángulos y ella tenía los dos.

Lamentable su salida

El Lcdo. Francisco Parés, todavía Secretario de Hacienda, es muy accesible y lo veíamos comiendo solo por Recinto Sur, donde acudía normalmente a almorzar sin escolta. Cuando lo amenazaron mientras hacía fila en una tienda de Plaza Las Américas no me sorprendió, pues siempre lo veía solo, sin importar su importante cargo. Con la amenaza, su familia se preocupó mucho y entiendo que la decisión para dejar el Departamento fue su seguridad, sin lugar a dudas.

Lo increíble de todo esto es que hay legisladores y otros jefes de agencia que tienen seguridad, pero quien debe tenerla no la tiene. Claro, es una pena que se pierda un funcionario de su calibre.

Eso es lo que pasa cuando uno es accesible como él, que lo veamos entrando a restaurantes del Viejo San Juan solo, almorzaba, y regresaba caminando a Hacienda. Es una pena que se vaya, pero Such is life y su vida es más importante que una agencia. Hello, gracias.