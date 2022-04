Desde que nació era la reina del hogar, la única niña que tuvo Deddie Romero. ¿Y quién le iba a decir que decisiones que tomó siendo adolescente ahora le servirían para su trabajo en teatro?

Didi Romero, siendo muy pequeña, decidió usar el apellido de su madre, pues sabía que sería más sencillo pronunciarlo en inglés y desde chiquita se vio en Broadway. Se crió con una madre cantante, actriz, animadora, y un padre publicista. ¿Quién decidió que debía usar el apellido Romero?

“Fue ella misma, yo no influí. Ella pensó que la gente podía recordar y pronunciar el Romero en inglés más fácil, y así ha sido”, dice la orgullosa madre Deddie Romero, mientras vemos los videos de la actriz, cantante e influencer en su participación en la obra “Six The Musical” en la que la boricua ganó en audiciones un papel estelar.

En Nueva York no hay influencia que valga. Allí vas como todo hijo de vecino a una audición y sirves o no sirves, te escogen o no. Previo a esta obra, Didi había participado en Estados Unidos en la galardonada obra de Lin-Manuel Miranda, “In The Heights”, y en la versión de Puerto Rico también.

Sabemos que por perseguir su sueño de estudiar actuación en Nueva York, especialmente en teatro musical, sacrificó muchas cosas y, de bien joven, ya protagonizaba obras en la escuela especializada José Julián Acosta.

Fueron años difíciles en los que su madre desde Puerto Rico trataba de apoyarla y ella no la defraudó.

Actualmente, Didi se prepara para el estreno mañana en Chicago de la obra “Six The Musical”, donde personifica a la reina Katherine Howard, quien reinó en Inglaterra entre 1540 y 1541.

Hemos visto los videos de su actuación y desde la forma de pararse, el cantar y su carisma se notan. Lo lamento, pero sobresale sobre las otras chicas, muchas de las cuales llevan años en Broadway. Y no estoy ciega, es la verdad. Su don de gente la hace sobresalir en el elenco en el cual participan otras cinco chicas, que todas hacen de exesposas del Rey Jorge.

Didi participó en “In the Heights” y las críticas fueron muy buenas, pero aquí la conocen. En Chicago, donde comienza mañana la obra, apenas la están conociendo. El que tenga críticas positivas le abre puertas, aunque por lo que sabemos tiene un contrato que dura casi un año y viajaría por todo Estados Unidos con la obra, lo que le abrirá las puertas a otros estados. Didi tuvo que escoger entre hacer la gira de “Six The Musical” o quedarse en Puerto Rico, donde le ofrecían un programa de televisión. Qué bien decidió. Hello, gracias.

¿Acoso sexual en grupos juveniles?

En México, esta semana ha vuelto a salir públicamente el nombre del grupo Menudo, relacionado a supuestas situaciones de acoso sexual. Resulta que Antonio Berumen, quien tuvo a su cargo la producción de discos y presentaciones del grupo en México, acaba de ser acusado ante la Fiscalía de Ciudad de México, de haber hostigado al actor y cantante Mauricio Martínez.

Según este, sucedió cuando quería entrar a un grupo musical. Mauricio lo acusa de abusar sexualmente, amenazas, abuso de poder y destruir la vida de muchos que como él llegaron a sus puertas para ser artistas. En la denuncia se indica que Berumen, supuestamente, tenía una cámara en su baño y le decía a los chicos que se bañaran en su casa para grabarlos. Hello.

Maurico Martínez es actor y cantante, reside en Nueva York y trabaja en Broadway. Este alega que tiene 20 testimonios más de chicos que querían entrar a grupos como Magneto o Kairo y por no acceder a las peticiones de Antonio, no los escogió. Según este, Berumen creó estos grupos para estar cerca de jóvenes, a raíz de haber trabajado con Menudo junto al disquero Ignacio Morales.

Algunos artistas han salido en defensa de Antonio, quien actualmente representa los intereses del Vaticano en México. Mauricio dijo que llegará hasta sus últimas consecuencias y tiene un movimiento en la redes: nosotrostambién1, el cual pretende conseguir que los chicos agredidos por Berumen, o por otras personas, los denuncien.

Martínez asegura que sus abogados buscarán como testigos a cantantes que formaron parte de estos grupos, para que digan la verdad y que no descansará hasta verlo en la cárcel. ¿Irá alguien de Menudo a testificar? Umm.