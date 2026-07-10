La solidaridad no tiene fronteras. Así se expresó Dionicio Matos, el ganador de la más reciente edición de “Objetivo Fama”. El venezolano, que ha hecho de Puerto Rico su segunda patria, perdió amigos y conocidos en los terremotos que cambiaron la faz de una parte de su patria llenando de luto y dolor a muchos hermanos venezolanos.

“Mi familia está bien, pero perdí conocidos y amigos. Desde que escuché lo del terremoto quería ayudar y con mis fans nos unimos para hacer un centro de acopio para ayudar a Venezuela. Hemos conseguido muchas cosas que estamos haciendo llegar a Caracas. La gente de Puerto Rico es muy dadivosa, pero la devastación ha sido inmensa, las víctimas y sus familiares dan dolor en el alma”, expuso el cantante.

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“Aunque no estoy allá, he conseguido hasta que la Compañía de Turismo nos permita tener un lugar en Cabo Rojo este viernes como centro de acopio para los que desean ayudar”, manifestó en referencia a la Gran Feria de Turismo Interno que se realizará este fin de semana en el balneario de Boquerón.

“Precisamente, el primer tema ‘Te amaré’, escrito para enamorar, llega en un momento importante. Teníamos la idea de usar otro tema para el lanzamiento, pero esta canción es la justa para estos momentos. Todo comenzó recordando conversaciones con las abuelas junto al compositor EIX. Nos dimos cuenta de que cayó en el momento preciso, no podemos dar por sentado el tiempo compartido”, reflexionó Dionicio. “Podía ser un ‘Te amaré’ para mi abuelita, pero también para alguien que quieras; después de todo lo sucedido entendimos que a cualquier persona que necesite apoyo, esta canción le tocará el corazón”.

Como para Vicky Carbonell, su compañera de “Objetivo Fama” y actual amor de su vida.

¿Te habías enamorado como ahora?, le preguntamos.

“Tuve algo, pero nunca como ahora. Dejé que el amor me sorprendiera y, te repito, nunca he estado tan enamorado como ahora. El tiempo ha sido perfecto y sigo dejando que el amor me sorprenda día a día. Estoy muy feliz”, manifestó.

La canción “Te amaré” será escuchada por primera vez este sábado en la feria en Cabo Rojo, cuando Dionicio vuelva a reafirmar su calidad vocal y su carisma ante el público. Aunque por dentro su corazón llore por lo sucedido en su patria, habrá que escuchar “Te amaré”, que estará en todas las plataformas y en las redes. Éxito a Dionicio.

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Escogieron muy bien

La selección de Erika Ender como directora de la casa-estudio de “Operación Triunfo”, programa presentado por Telemundo, es muy acertada. La panameña, a quien conocí cuando coincidimos como jurados en el Festival de la Voz y la Canción en Panamá, es una mujer sumamente talentosa, compositora lo mismo en español como en inglés o portugués; y su éxito no llegó de la noche a la mañana.

Mucha gente la comenzó a conocer en Puerto Rico cuando la invitaron como jurado del programa de canto de Wapa, pero mucho antes que eso ya acumulaba muchos premios como compositora. Es la única panameña en el salón de la fama de compositores, es muy prolifera en sus temas y podemos ir desde canciones como “Cinco minutos” hasta “Despacito”.

Así que conociendo a Erika, sé que exigirá respeto y sobre todo talento para ganar. Ya veremos, pues a veces las empresas buscan lo que los profesores no aprueban. O pasa como el primer “Operación Triunfo” de España, que aunque ganó Rosa López, los que más dinero y fama han ganado son David Bisbal, David Bustamante y Chenoa, que se ha convertido en una de las animadoras más populares de España.

¡Ah! Y no puedo olvidar a Laura Flores, que comenzó en México con la agrupación Amigos y Hermanos, y aunque era la más joven del grupo cuando comenzó su carisma y simpatía es innegable. En Puerto Rico la conocen mayormente por su actuación en telenovelas, pero ahora la veremos en otra de sus facetas ayudando a los participantes y no dude que lo haga muy bien.