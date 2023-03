Esta semana, artistas, amigos y familiares de éstos estarán por los pasillos de algunos de los tribunales del País. En uno de estos, la perjudicada es Victoria Sanabria por el caso de cobro de dinero contra Randy Díaz Colón y que se verá en el Tribunal de Salinas.

El caso es evidencia de lo lento que se mueve la justicia en este país: van 5 años, no empece a las gestiones del abogado de Victoria, el licenciado Joe Colón. Todo tiene que ver con la contracción de Victoria Sanabria para varias actividades. Ella prestó sus servicios, pero a la hora de cobrar… nada. El contrato suma $18,809, pero del lobo ni un pelo. Por ello radicaron la demanda de cobro de dinero y ahora si Díaz Colón lo pierde tendría que pagar lo que adeuda y $15,000 adicionales por daños causados a la artista y su representante.

Esperemos que no pase como en muchas ocasiones, que alguien sale con COVID-19 -o por lo menos eso dicen- y suspenden el caso. Nada más faltaba después de esperar 5 años. ¡Wao!

El otro caso es más dramático, pues es la vista por el fallecimiento de Justin Santos, el hermano de Arcángel -de 21 años-, por un accidente de tránsito ocasionado por Mayra Enid Nevares Torres en el puente Teodoro Moscoso. Hablé con Carmen Santos, la madre del cantante, y me confirmó que estaría el jueves en el Tribunal de San Juan para asegurarse de que se hace justicia. Los abogados de la señora Nevarez quieren llegar a algún arreglo, pero la familia de Justin no esta dispuesta a ceder privilegios a nadie.

Para Carmen es insólito que la`pena pueda ser quedarse en su casa con un grillete. La situación de las personas conduciendo en estado de embriaguez cada semana es más dramática. Hay personas que cometen el delito y solicitan que les den cinco años de cárcel con grillete en su casa. Otros hasta piden que le den horas para salir de su casa y trabajar. O sea, es como estar de vacaciones en su casa.

Pero la realidad es que del otro lado pierden un hijo. La pena que eso causa es inmensa, no volverán a compartir con ellos, y venir a pedir que dejen al culpable en su casa, para mí eso no es castigo.

¿Y los legisladores? No hay voluntad para enmendar la Ley de Tránsito y los legisladores tienen que hacerlo o seguirán enviando gente a sus casas no empecé a que hayan matado a una persona. Pero dicen que hay unos intereses muy poderosos detrás de todo esto y los legisladores no tiene voluntad alguna.

Nadie legisla para subir la pena o por lo menos que no sea tan liviana como irse a su casa con un grillete. ¡Ah! Y claro, usted no sabe si los que van a visitar al poseedor de un grillete le llevan su botellita de licor y sigue en las mismas. ¿Por qué los jueces no imparten justicia y por qué los legisladores no aumentan la pena? Wao. Esas son las cosas que hacen que uno se pregunte, ¿eso es justicia?