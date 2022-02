No son tres, son dos pero rinden como tres. Nos referimos a Yarimar Marrero y a Veronique Abreu Tañón, las mujeres anclas de ABC 5 News Extra.

Para Yarimar Marrero, el dejar a un lado sus reportajes en la calle y entrar de lleno como mujer ancla en el primer noticiario producido totalmente por mujeres es una gran oportunidad. Esta tiene experiencia en Puerto Rico y Estados Unidos, donde actualmente es corresponsal de una televisora en Tampa.

“El noticiario es dinámico y de actualidad. Me gusta el formato del programa y tenemos noticias que otros medios no cubren. Le llevamos al televidente tópicos internacionales y la persona tiene una visión global de lo que está pasando en el mundo. Eso no lo hacen otros medios y esa diferencia nos trae más televidentes”, dice Yarimar.

PUBLICIDAD

Yarimar comenzó en el Canal 13 y como corresponsal de medios en Estados Unidos. La promoción del canal ABC 5 enfatiza en su seriedad, profesionalismo y sin agendas. Eso es realmente lo que vemos a las 7:00 de la noche, de lunes a viernes.

“Tenemos un noticiario accesible al pueblo, sabemos qué está pasando en la calle. En mi caso hago reportajes para Estados Unidos. Respetamos las opiniones y no tenemos agendas establecidas. En las redes nos escriben que les gusta el contenido, la información que llevamos es importante. Nuestra diferencia es que no nos centramos solo en Puerto Rico, tenemos noticias distintas y eso gusta mucho”, añade.

Respecto a trabajar junto a Veronique dice: “Es una dinámica súper buena, ambas tenemos hijas, mi nena tiene 7 años. Nosotras trabajamos por llevarlas hacia adelante y sabemos la responsabilidad de madre trabajadora y lo que eso conlleva. Además llevamos la seriedad que el público merece. Me gusta mucho lo que estamos haciendo y somos naturales al aire”.

Por su parte, Veronique comienza su día a las 3: 45 a.m. “Duermo cuatro o cinco horas. Tengo una hija adolescente, soy madre soltera y voy al gimnasio antes de llegar a la radio. Llego bien contenta, hay que trabajar y me encanta lo que hago. Ahora en abril cumplo un año como ancla en ABC 5 Extra. Somos periodistas profesionales, yo soy abogada también y nosotros llevamos un noticiario distinto, para que el público tenga una buena alternativa”, asegura.

Sobre su trabajo en radio reconoce que no es tan serio como en el canal.

PUBLICIDAD

“Yo entiendo que la dinámica de radio es distinta y no me resta credibilidad. Somos más accesibles al pueblo. Soy la misma que salió de Patillas. Cuando voy hago lo mismo que cuando vivía allí, voy a un restaurante del malecón y la gente se identifica conmigo cuando me hablan y me presentan sus problemas. En la radio hacemos labor social. Comencé en Radio Universidad. Si alguien de mi pueblo o Arroyo o Guayama u otros pueblos necesita ayuda me escribe y lo ayudamos. Al estar en los medios uno no puede enajenarse del pueblo y eso te resta credibilidad. Cuando puedes ayudar, la gente te lo agradece. Son muchas las historias que podría contarte. No me siento wao, la gente me reconoce, me saluda en la calle y me da alegría. Mi hija me dice: ‘mami arréglate que vas para la calle’, pero yo soy igual que todos”.

Respecto a su sonado noviazgo con su compañero de trabajo, Rubén Sánchez, no habla mucho. ¿Es cierto que viene un reality sobre tu boda con Rubén Sánchez, de WKAQ?, le preguntamos.

“Jaja. No hablo de mi vida privada. Rubén es un hombre espectacular, brillante, excelente padre, es un amigo solidario, excelente compañero que ha trabajo duro para conseguir lo que tiene y lo admiro. Respecto al reality, no sé”.

Quizás no sabe del reality, pero ya varios están en fila para producirlo. Escuchándola lo único que destila hacia Rubén es amorrrrr. ¿El reality pa’ cuándo? Hello, gracias.

A punto de terminar

Dicen que se van con los 100 años. A la vuelta de la esquina se va un programa de radio mañanero. Los dueños de la emisora no están contentos con los animadores. Les falta velocidad y se escuchan hasta cansados, dijo mi informante.

Los animadores están calientes con la gerencia y esos son los que firman los cheques. El que algunos se quedaran trabajando desde sus casas, no es igual que estar en vivo en el estudio. Algunos parece que están dentro de un tubo o hay un eco horrible. Los analistas de radio que usen audífonos, por favor, para mejorar la calidad del programa. Si están comiendo y tomando algo mientras el otro panelista habla, eso se escucha horrible. La radio llega a los 100 años y algunos no están a la altura de esa gran celebración. Mientras piensan en el cheque y no en la calidad, el público los abandona. Juipiti.