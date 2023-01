Ednita Nazario está trabajando en lo que será su regreso al Coliseo José Miguel Agrelot en mayo.

La hija pródiga de Ponce me comentó que trae muchas cosas nuevas, invitados especiales y, por supuesto, toda su energía con su regreso.

Ednita, quien no quiso hablar de amores, estaba apoyando a su hermano en su negocio y me comentó que es un guerrero, sobreviviente de cáncer y que ha tomado el tratamiento con mucha entereza. La cantante admira mucho a su hermano y me consta que siempre ha sido muy apegada a ellos.

Así que para mi amigo Naza…mucha salud y pa’ lante … voy a ti.

Como pez…

Gary Rodriguez está disfrutando más su papel de animador de televisión que cuando estaba en la política, ha sabido canalizar sus inquietudes para ayudar a su pueblo y la respuesta de la gente es positiva. No creo que vuelva a la política pues en TeleOnce está como pez en el agua y se nota.

Se busca

No bien concluyó la participación de Ashley Cariño, Miss Puerto Rico, en el certamen de Miss Universe que ya están anunciando las audiciones. Estas serán el 28 de enero.

Creo que hay que buscar chicas que de verdad quieran trabajar por ganar la corona. El certamen será en El Salvador, así que las latinas llevarán la mejor parte por parte del público que las verá allá. Como el presidente es bien dado a hacer todo en las redes no dudemos que desde ya comience el bombardeo de publicidad.

Lo que no acabo de entender es el porqué se llevan a la ganadora y las dos que llegaron a la final para Tailandia. Eso está lejos con ganas. Aunque allá están tratando de levantar los certámenes de belleza, la realidad es que Miss Universe tiene más arraigo en los países latinos que en Europa y Asia. Pero vamos a ver si la estrategia les sale y consiguen más chicas como este año, donde hubo países que nunca habían participado. Pero, curiosamente, volvieron a la final más o menos los mismos países. Such is life.

Enamorada

Una conocida animadora de televisión y personalidad de radio está enamorada. La vimos muy bien acompañada con un ejecutivo quien tiene varios negocios, incluyendo uno muy famoso donde algunos dicen que todo comienza y todo concluye.

Aunque ella se cuidó que no trataran de verla con él, el amor le brotaba por los poros, así que no pudo disimular.

Esta había estado casada anteriormente con alguien del mundo del espectáculo, pero no duró por los celos de éste y su trabajo no es como para estar vestida de monjita. Así que ella le dijo ciao, se mudó de Puerto Rico … pero me parece que vuelve y pronto. Ujummm.

Regresa William Levy

Para las seguidoras y fanáticas de William Levy, sepan que el galán regresa a las telenovelas nuevamente al lado de Telemundo. La nueva telenovela que protagoniza se llama “Hasta encontrarte” y se dice que el 90 % de las escenas serán en exteriores. La realidad es que “Café con aroma de mujer”, la versión que hizo junto a Carmen Villalobos, funcionó en algunos mercados y en otros no. En Puerto Rio ni fu ni fa.

Sin embargo, en Netflix gustó mucho y superó las expectativas.

La protagonista femenina lo será Samadhi Zendejas, quien hasta ahora no ha tenido papeles importantes como este, pues normalmente se hemos visto en capítulos de “La rosa de Guadalupe” o “Mujeres asesinas”. Sus padres son actores y ella estudió en el Centro de Capacitación de Televisa.

Veremos si William se enamora de ella, pues esa ha sido su trayectoria con Maite Perroni y con Jacqueline Bracamontes. Con estas protagonizó sendas telenovelas delante y detrás de las cámaras. El chico se las trae y Elizabeth Gutiérrez, quien a cada rato lo deja y vuelve con él, le ha aguantado muchas… Lo que es el amor. Gracias, y buenas noches.