Hay personas que tienen un carisma tan grande que pueden hacer lo que sea y la mayoría de la gente se lo perdona.

Ese es el caso de Manny Manuel. Este nene que salió de un barrio en Orocovis al que para llegar nos tardamos casi tres horas y desde donde se ve el océano Atlántico al norte y mar Caribe en el sur. La residencia familiar no es una mansión ni nada por el estilo, sino una casa en la que su mama vive cómodamente y que se siente feliz.

Manny factura contra el amor de sus fanáticos y de los que lo quieren con pena. Pero ese es el problema de los que lo quieren con pena. Manny se las trae y el sabe a qué me refiero.

Cada vez que alguien le cae como bombero por haber chocado, eso como que no importa; alquila otro carro y a seguir guiando. Puede chocar una patrulla de la Policía estacionada o no cumplir un contrato, pero siempre habrá una justificación porque es Manny y la gente lo justifica. Por eso él no toma las cosas en serio. Siempre lo van a perdonar.

Si fuera otro artista lo pelarían como guineo, pero su carisma casi casi opaca todo.

No entiendo si cuando La Comay lo entrevistó estaba preparado y que abandonara el estudio, pero es increíble que los dardos de mucha gente van contra el entrevistador y no contra el entrevistado.

De hecho, las redes han barrido el piso injustificadamente. Le preguntaron si usaba drogas o si estaba bajo los efectos de drogas. Eso se lo buscó él mismo cuando hace tiempo aceptó que sí había usado sustancias controladas. Y gracias a Dios salió de esa ganga.

Desde que lo manejaba Rafael Pina, padre Manny pegó de una manera brutal. Tenía hasta dos y tres presentaciones por día especialmente en época de graduaciones. Esto hacía que tenía que mantenerse despierto y “up, up” para cumplir. Allí comenzó con las bebidas y todo lo demás.

Pero también sus cambios de sentimientos le afectan mucho y dicen que eso es lo que está pasando en este momento. Me aseguran que tiene mal de amores.

Ojalá y busque por lo menos quién le guíe, pues borracho y guiando es un peligro. Su carisma llegaría hasta el momento que borracho no pase la llave y ocasione un accidente de tránsito fatal.

O que irresponsablemente lo ayuden aunque él se enoje Es mejor un cantante enojado que un ser humano mutilado o muerto, y eso es lo que tienen que pensar los que le hacen coro. El alcoholismo es una enfermedad y como tal debe ser tratada.

No queremos otra Laura Perez Hernández, que fue víctima de un conductor que en tres ocasiones había sido arrestado guiando borracho. La cuarta ocasión impactó a Laura, quien además de múltiples traumas, perdió la pierna izquierda.

Ya basta de guiar borracho, sea quien sea, tenga o no tenga carisma.

Y si Manny todavía no acaba de ver que tiene que limpiarse de los lastres con que anda, mal lo veo. Que no le echen la culpa a nadie… el sabe

Ensayando

La mami Sonya lleva tres días ensayando para regresar a la bachata. Pero también está ensayando para la boda de Deddie Romero, donde será dama de honor junto a Suzette Baco y la divina Didi. Qué grupeche, me imagino que se aburrirán.

Casa nueva

Ahí me enteré que Linette Chico se compró una casa en la Florida Central, donde trabaja con SBS. Qué divino. Ella y Gia se han acoplado muy bien al área y su programa de radio es de los más escuchados. Qué bueno.

Siguen los brincos

Y ahora el turno llegó hasta las cabinas de televisión cuando Teleonce se robó al divino Vince Laureano, uno de los mejores directores que hay en Puerto Rico. Desde los programas de Guerreros hasta Miss Universe casi todos los dirigía Vince. Nadie en Wapa esperaba que se fuera, pero fue tipo “1, 2, 3 pescao” y se fue. Hello, gracias. Me encontré con él y me dijo que lo trataron tan bien que no pudo decir que no. Juípiti.