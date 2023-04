Cuando los ucranianos ganaron el Festival Eurovisión en el 2022 con la canción Stephania, muchos pensamos que la parte emocional al momento de la votación fue muy importante. Así que ganaron con una canción de una madre que ve partir a su hijo a defender la libertad de una Ucrania invadida por los rusos.

Aunque se supone que el país que gane el Festival sea el anfitrión el año siguiente, este año se producirá en Inglaterra, específicamente en Liverpool.

Para mucha gente, Chanel con la canción SloMo, representando a España, fue la ganadora, pero, repito, la emoción se llevó la razón y quedó en tercer lugar.

¡Ah! Pero a nivel de difusión y de ventas de la canción por las redes, sin duda ganó. Esta canción se parece mucho a las que interpreta Jennifer López y la coreografía ni se diga. SloMo le ganó a las demás.

Pues ante el éxito de la cubana-española, nada más lógico que invitar a Chanel con su canción -la más popular del 2022 del Festival- para que la cantara en Liverpool.

Pero no, Chanel se quedará en España y nadie escuchará su canción en el Festival y lo que es increíble es que otras canciones que no llegaron ni entre las primeras 10 sí estarán allí. Such is live.

Chanel ha tenido tanta popularidad en España y guisa por un tubo y siete llaves. Lamento que no vaya al Festival. Sin embargo, de cualquier manera, ella dijo que si el Festival no tiene la calidad de producción a la cual ella está acostumbrada, pues no vale la pena ir. Así de fácil.

Así que los güiri güiri entre Televisión Española y Eurovisión están en todo su esplendor.

Después de las declaraciones de Chanel, la candidata a representar a España este año, de nombre Blanca Paloma, ha bajado en la lista de las cinco más populares al décimo lugar y sigue bajando. Así que por lo que vemos, no way que Paloma supere a Chanel con el flamenco Ea Ea.

Además, la canción de Blanca Paloma parece un flamenco viejo, no es atractivo y mucho menos pegajoso.

Así que nuevamente, por más que empuje España, creo que se quedarán solo con el “olé!” de la canción.

Siguen… igualitos

Si usted pensaba que Adamari y Tony Costa estarían menos en la vida pública o que desaparecerían, están equivocados. Usted se equivoca.

Ellos tienen muchos compromisos comerciales para anunciar cuánta cosa hay y eso les deja mucho dinero, y creo que todavía están pagando la promo de la primera comunión, pues siguen sacando fotos. A ellos no les importa retratarse juntos y a los auspiciadores les encanta.

Tony es un comerciante y él sabe que si Adamari no está pegá, la gente no la seguirá; los auspiciadores exigen cantidad de personas en las redes y aunque no lo crean, en el caso de Tony, no dudo que gane más dinero fuera de sus zumba, que bailando.

Pero, claro, seguiremos viendo, escuchando y DISFRUTANDO de la familia Costa-López mientras aparezcan auspiciadores que paguen y ellos cobren. ¡Aquí paz y en el cielo glora! Juípiti.