Bueno, si alguien tenía dudas respecto a la salsa y a quién gusta solo había que ir al Salsa Bash, donde distintas generaciones se unieron cantando, bailando y modernizando totalmente ese ritmo tropical. Ya era hora. O sea, la salsa ataca… y con nuevos bríos.

Esto último estuvo a cargo de N’Klabe, quienes vistiendo supermodernos y de diseñadores, volvieron a ponerla en la China, como dicen.

Pero ellos nada más no. También Rey Ruiz, quien siempre ha gustado mucho en Puerto Rico desde que era un nene lindo que comenzaba a sonear, hasta ahora que ya conoce muy bien su labor y su trabajo es impecable.

¡Ah! Pero mi amigo Charlie Aponte no se quedó atrás. Sus éxitos cuando perteneció a El Gran Combo fueron su bandera de triunfo cuando estuvo en dicho grupo y lo sigue siendo todavía. Cuando la gente los corea usted realmente no sabe si escucha al Combo o a Charlie con su orquesta.

Un banquete musical ofreció el ponceño Papo Lucca y su Sonora Ponceña. Hasta el “Fuego en el 23″ no se pudo quedar, dejando claro nuevamente que los éxitos de los 70 y 80 no se olvidan; el público los recuerda y los canta. Increíble.

El Grupo Niche viajo a la Isla solo para esta actividad y cerraron el Salsa Bash, producido por Sonia Clavell.

El Coca Cola Music Hall se convirtió en una discoteca salsera como las mejores de Nueva York, como cuando la salsa era reina entre los residentes de todas las latitudes en dicha ciudad.

Jose Alberto “El Canario” sigue con su voz impecable y su fanaticada no lo olvida.

N’Klabe demostró lo que será la nueva generación de la salsa. Desde bailarines distintos con ropa moderna, pirotecnia, efectos especiales y, como dije anteriormente, la ropa ‘in’ para el nuevo salsero.

El homenaje a las canciones de Eddie Santiago y Lalo Rodríguez fue otro acierto.

La salsera peruana Daniela Darcourt, a quien había entrevistado previamente en plena pandemia, se presentó creo que por primera vez en Puerto Rico. Pero no dudo que vuelva, ya que dicen que se vuelve a cocinar otro dúo con N’Klabe. Ella los ayuda en Peru y los chicos la presentan acá; o sea, un apoyo de ambos lados.

De hecho, me comentaron que la paga de los salseros en Perú es de muchos ceros y que India es una de las que más trabaja en dicho país.

Peter Nieto... este merece un punto y aparte. Desde que lo vi en una tarima en Cataño hace más de dos años me impresionó su voz y la forma tan sencilla de llegar a la gente. El llamado cubanito se echó al público en el bolsillo y después cuando lo entreviste vi sus deseos de triunfar, cosa que está logrando poco a poco en un mundo donde si no eres urbano vas contra la corriente. Hello, gracias.

Me dicen que Salsa Bash -que tiene como meta llevar la salsa a otros lugares y que este género vuelva con nuevos integrantes- podría presentarse nuevamente en el 2022 y según mis fuentes hay posibilidades de hacer un magno Salsa Bash en Florida.

Lo que sí podemos decir es que cuentan que algunas chicas perdieron hasta los tacos de tanto bailar.

Mientras, en República Dominicana han comenzado una campaña para que se toque más merengue y bachata para apoyar a las agrupaciones musicales de dicho país. En Puerto Rico no estaría mal que se le diera espacio a la salsa, no tan solo una vez al mes, sino en más ocasiones para mover la economía y que nuestros músicos trabajen.

Y como diría Oscarito... Pa’l bailador ¡afincao!