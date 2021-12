Las medidas de seguridad, especialmente las que tienen que ver con distanciamiento entre personas, verificación de Vacu Id y limpieza de manos, son un pequeño dolor de cabeza para el equipo de producción del concierto de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn. Según mis fuentes, el equipo del Conejo Malo ha tenido varias reuniones sobre el particular, pues quieren hacer las cosas por el libro y evitar que se propague el COVID-19.

Personal del Departamento de Salud analizó la forma en que el público estaría sentado o parado en el estadio y les pidió algunos cambios, relacionados al tema del distanciamiento y el uso de las mascarillas todo el tiempo. Pero usted y yo sabemos que, si entramos a un concierto a las dos de la tarde, que es supuestamente la hora que abrirán las puertas, esto va a ser un poco difícil. Deben abrir temprano para poder tener tiempo y verificar que todo esté en ley, o sea, que no lleven tarjetas de vacunación falsas, etc. Pero, creo que nadie va a aguantar desde las dos a las nueve de la noche sin tomar ni agua. Aquí es que se forma. La gente se quita la mascarilla para tomar algo y la situación se complica. Allí llegarán posiblemente ujieres para decirle con mucho respeto que se ponga la mascarilla y los que no tienen buenos cascos se molestan… paciencia señores.

Así que la recomendación para los que vayan es que lleven la tarjeta de vacunación y sigan las instrucciones, pues es por su bien. No estamos para que, en plena Navidad, vuelvan a poner el toque de queda. No nos gustaría ver más casos positivos al COVID-19 y sus famosas variantes.

Natalia a la mexicana

Cuando Juan Gabriel comenzó su amistad con la cantante española Rocío Durcal, le produjo discos para la disquera Ariola que la catapultaron en México. Rocío se convirtió en “la española más mexicana”. Éxitos como Fue un placer conocerte, Tarde y Amor eterno, entre otros, la convirtieron en una maquinita de ventas de discos y sus presentaciones en diversos centros de entretenimiento en México le dejaron una buena cantidad de dinero. Ella tenía más presentaciones en México que en España. Su hija, Shalia Durcal, ha intentado ocupar la posición de su madre, pero no way, lamentablemente, no tiene la voz ni el carisma de su madre.

Ah, pero parece que otra española,

Natalia Jiménez, le cogió el gustito a

México. Esta lleva dos discos cuya música está orientada a ese mercado. Después de su divorcio de mi excompañero de Univisión, Danny Trueba, dijo públicamente que estaba en depresión y no era para menos. Pero por lo que veo, Natalia entró nuevamente de lleno en su carrera y ahora las presentaciones en México le llueven. Muy sabiamente está grabando los videos de su música en lugares emblemáticos y está ayudando al turismo. Así que ahora hay una nueva española más mexicana y es Natalia Jiménez. Hello, gracias.

Competencia a las doce

La movida de TeleOnce de incluir noticias al mediodía trae de nuevo al canal la idea del expresidente David Murphy (QEPD), de hacer un canal prácticamente de noticias. Ahora Telemundo tendrá que ajustar sus noticiarios, poner empeño en que no le roben las exclusivas y estar más en la calle. Mientras Gilda Santini y Sunshine Logroño miran de lejos con su fórmula ganadora de Pégate al mediodía, que hasta ahora les ha dado buen resultado, los otros batallarán. Será interesante ver que harán los televidentes... ¡Juípiti!