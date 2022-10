Desde hace días, por los pasillos de Wapa se comenta que el más mencionado para dirigir las ediciones de “Noticentro” es Normando Valentín.

Rafael Lenín López salió de Wapa por solicitud de la gerencia. Mientras estuvo al mando del Departamento de Noticias se tomaron decisiones que a largo plazo le pasaron factura a él, aunque me consta que en algunos casos no estuvo de acuerdo. Si me sorprendió la llegada de Kike Cruz a TeleOnce, más me sorprendió la salida de Lenín.

Normando tiene un gran dilema y es que tendría que dejar NotiUno, después de estos basar la promoción de su noticiario estelar y cambiarle el nombre a “Normando en la mañana”. ¿Qué pasará si se va y deja a los Soto, dueños de la empresa, y a Alex Delgado, VP de Noticias de NotiUno, vestidos y alborotados?

No sería la primera vez que dirige un Departamento de Noticias, pero tendrá que decidir si sigue levantándose temprano para llegar a NotiUno, si dejará de ser hombre ancla de Noticias y también su programa de investigaciones para el canal 4.

Sus allegados dicen que también está midiendo el tiempo que tendría para su familia. Así que mientras crece la incertidumbre en Wapa sobre quién será la persona elegida, creo que Normando se irá de fin de semana a su pueblo de Utuado a deshojar margaritas y buscar una contestación: Si o No.

Continúan los cambios en la TV

Lo adelantamos aquí hace varias semanas y desde ahora digo que los cambios no se detendrán. La creación de nuevos espacios televisivos es importante, pero hay que ser más creativos y no clonar viejos programas. No creo que la gente quiera seguir viendo cómo le tiran cosas a dos pollitos o que un mono no deja cantar a las personas, tipo Don Francisco con el Chacal y su trompeta. Hello.

Soy de la mentalidad que podrían hacer juegos tirando más hacia el reto mental, cosas para medir la inteligencia. En España lo hacen y en otros lugares y no me digan que aquí no hay gente inteligente. Los bizcochos a la cara de los concursantes ya están passé.

Este tipo de programa te marea, hace que ni pienses y finalmente no te preocupas por lo que pasa en el país y a muchos les conviene. El bullying no te lo hacen a ti. So, who cares? Si eres el primero que no te respetas a ti mismo, ¿qué se puede esperar? ¿De qué sirven los valores? Pero, such is life.