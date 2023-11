El Tribunal Supremo de Puerto Rico se quedó esperando que Randy Díaz Colón, hermano del productor Sixto George, llegara con su apelación correspondiente a la demanda entablada en su contra por Victoria Sanabria, Inc. No llegó ni a la esquina de Puerta de Tierra, donde radica la sede del Supremo.

El caso se remonta a la contratación de la Diosa de la Trova para una serie de prestaciones en Estados Unidos, las cuales no se dieron ni se pagaron. Randy Díaz deberá pagar $36,500 al sumarle los gastos de abogados, la pérdida por no haber grabado un disco al tener el contrato y haber separado esas fechas, además los honorarios de Victoria.

PUBLICIDAD

Curiosamente, la corporación de Randy estaba fuera de ley en el Departamento de Estado, ya que cste no había radicado los informes de la corporación, pero firmó como si estuviera vigente y al día en los informes para tener su “good standing” en dicho departamento.

O sea, Victoria le ganó la demanda en el Tribunal de Primera Instancia en Salinas, luego en el Apelativo y no llegó al Supremo como Randy había dicho que haría.

La corporación de Victoria tiene 15 años para cobrarle, y conociendo a Tito, el esposo y manejador de Victoria, buscará hasta por debajo de las piedras el dinero. Desde embargar el sueldo, cobrar por boletos vendidos en sus eventos o sea quedarse con la taquilla y hasta si pone de su dinero en cuentas de su familia también podrán cobrar. O sea, el dinero tendrá que aparecer o será como una macacoa.

Randy no salió bien parado, ahora tiene que pagar más de lo que debía. Para acabar de completar salió a relucir que está fuera de ley en el Departamento de Estado en el área corporativa y le dijeron mendaz, o sea, mentiroso por tratar de engañar y salirte con la suya.

Ya veremos cuánto tarda en pagar y si finalmente se cierra este caso, el cual Victoria lleva años esperando por la justicia. Hello, gracias.

Madison otra vez

Cuando escribimos respecto a Madison Anderson en esta columna el pasado lunes no sabíamos que ella se picaría tanto. Si de verdad se está comiendo los niños crudos y está teniendo tanto y tanto éxito, no tenía que salir a contestar y menos diciendo que lleva su carrera a su paso. Claro, no sabemos si su paso es salsa, merengue, quebradita, tango, rock , joropo o balada romántica... Ujum.

PUBLICIDAD

Mi pregunta de hoy es: ¿si ella iba a “contestar” mi columna y anunciar que tiene disco, etc., qué “pito” toca Pepe a su lado en las fotos? ¿Alguien tiene brújula?

Hay que orientarlo para que simule que está de pon con ella. O tuvo la suerte que llegó a su lado, al momento de la foto. Mireeee.

Si la entrevista era para hablar de su carrera, o sea, la ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo, ¿qué hacía el tercer lugar allí? ¡Robando cámara! Hello, gracias.

Ciertamente hay gente que por más belleza que tenga, por más inteligente que sea y por más empuje que tenga, para llegar a la cima cuando hay una piedra en el camino o peñón... usted sabe el resto.

Dale Madison, sigue a tu paso. Muy bien. Hablamos en el camino.

TeleOnce

Los ex Menudos la montan donde quiera que llegan y lo sabemos. Son tres, pero como si estuvieran los cinco. En su presentación en el estreno de “En la mañana” de TeleOnce estuvieron muy bien a pesar de tener problemas de audio durante todo el programa. Todavía no se puede opinar mucho del programa, pero se parece en cantidad a “Despierta América”, programa que siempre fue respaldado por la audiencia en Puerto Rico. Pero habrá que ver cómo le quitan audiencia a Wapa, donde todo el elenco da la sensación de estar en la casa del televidente y lleva años con buenos números de rating.

Habrá que ver y no dude que Wapa comience a salir más a la calle como hacen en diversas ocasiones.

Mientras, el junte de Jorge Gelpi Pagán no encaja con Rubén Sánchez. Cada cual en su estilo, pero Gelpi tiene que quitarse la molestia que se le nota en algunas preguntas. El estilo de Rubén no es así. O sea, Gelpi que deje un poco el “odio” que parece tener en algunas entrevistas y mi amigo Rubén que no grite tanto, por eso se queda ronco. Todo es cuestión de ajustarse. Juípiti.