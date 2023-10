Hace semanas que Maripily estaba calladita y sin rastro en las redes. Parecía querer mantener un “nuevo amor” en secreto. Honestamente, si sumamos las veces que ha dicho que encontró al hombre de su vida... realmente son muchas. Si por cada vez que ha dicho que se casa se compra un traje de novia, podría montar una boutique especializada. Pero ahora va a lo suyo: los reality shows. Wepa.

Y es que no estaba escondida, nada más lejos de la verdad.

Se estaba guardando pues va para “La casa de los famosos” (Telemundo). El gran equipo que estuvo batallando con Madison Anderson, muchos de ellos son los encargados de trabajar su paso por la casa, así que va lista a ganar.

Pero dicen que Carlitos Bermudez, presidente de San Juan Moda, se dio cuenta que estaba demasiado callada. Aunque no estaba anunciada con bombos y platillos, Maripily abrió el desfile de la diseñadora dominicana Giannina Azar. La fama mundial de Giannina la ha hecho ganadora de premios y personalidades importantes visten sus diseños. Y ahora nuevamente la gente comenzó a hablar de Mari, así que lo que se quería de volver a la palestra pública, lo logró.

Me pregunto si esta vez no va a tener problemas como cuando se cayó en el “reality” de México. ¡Hubo que hasta enyesarla! El otro reality donde se molestó fue cuando no ganó “Mira quién baila”, pues asegura que había sido la mejor, aunque consiguió dinero para March of Dimes, que era la organización que apoyaba. En ese momento se quejó que desde Puerto Rico no se podía votar... aunque en el caso de Kiara Liz la gente votó y ganó. Así que en el caso de Maripily, Alicia Machado recibió más votos que ella y tan tán.

Pero prepárese, que la autodenominada “Huracán de Puerto Rico” vuelve a un reality y Troya arderá. En “La casa de los famosos” estará a sus anchas, lo mejor de todo es que ella cocina muy bien y si la dejan engorda a todos y se los gana por la comida. Hello, gracias. Así que prepárese, que el “Huracán strikes back”. Y los solteros de “La casa de los famosos” ¡que se preparen también!

Otra que se robó los aplausos en San Juan Moda fue Gia, la hija de Linette Chico y el productor Vicente Saavedra. Gia modeló la ropa de Leonel Lirio, cuyos traje han ganado premios en Miss Universe. Gia estaba como un cascabelito, con su papi en primera fila. Quien lo hereda no lo hurta.

Devaluados

Los boletos para las competencias preliminar y de traje típico de Miss Universe en El Salvador comenzaron a venderse a $5 cada uno, pero luego de ver que no se vendían, los rebajaron a $3.75. O sea, que a la gente en El Salvador o no les interesa el certamen o no tienen dinero para gastar en boletos. Pero que yo recuerde es la primera vez que los boletos son tan baratos.

De vuelta al barrio

TeleOnce tiene fiesta para sus empleados esta semana en sus nuevas facilidades de Paseo Caribe, lugar donde hubo protestas y gente pidiendo que demolieran el edificio. Igualito que lo que querían hacer con el Choliseo.

Curiosamente “Tu mañana” se hacía desde el viejo edificio del Canal 11 a dos cuadras de donde están ahora. Actualmente allí construyen un edificio residencial. O sea, volvieron a Puerta de Tierra, a un paso para los políticos del Capitolio. Felicidades por su nueva casa.