Chanty Vargas se dio a conocer en Puerto Rico y Estados Unidos cuando participó en el certamen de Nuestra Belleza Latina 2012, el cual ganó la boricua Vanessa de Roide.

La ojiverde es un cascabelito y recuerdo que cuando estuvimos en Mega TV ella llegaba cantando a maquillaje y las canciones que se inventaba eran increíbles. Si llegaba a dárselas a alguien para que las grabara seguramente tuviera mucho dinero en regalías. Tiene una facilidad para unir música y letra increíble, pero no se ha dedicado a eso.

Por el contrario, está en su mejor papel como madre de Milo, el hijo que tuvo con su compañero Moisés. Un niño que solo tiene tres meses, pero ya usa ropa de 10 meses. Chanty alega que como lo está amamantando y el niño se ha volado.

“Estoy criándolo con leche materna, amamantando, ocho veces al día. Pesa 20 libras, es un Tonka y ha crecido muchísimo en poco tiempo”, comenta.

La animadora, que aumentó 40 libras en el embarazo, ya ha rebajado 30 y asegura que llegará a su peso normal.

Chanty Vargas junto con el pequeño Milo, fruto de su relación con Moisés. ( Suministrada )

Aunque su prioridad es Milo, la realidad es que sigue produciendo en su compañía CV Events actividades de salud para niños y de perritos. Por el tipo de actividad familiar, cada día tiene más auspiciadores.

“Estos últimos de perros son los más famosos. Comenzamos a darle oportunidad a los dueños de perritos que participaran en actividades con otros caninos y ha sido un éxito. Como son actividades de día, puedo cuidar de Milo y ha sido positivo. Mi perrita Ola, que es la princesa de la casa, se lleva muy bien con Milo, ella lo vela y lo cuida”

¿En qué quedó tu tienda de ventas de prendas?, preguntamos.

“Te adelanto que regreso a fines de este año con la colección de Navidad. Ya tengo la mercancía lista. En los próximos días organizo el equipo de trabajo y volvemos a vender. Debo tener todo organizado para poder vender lo que tengo. Es una de las cosas que más me gusta. Antes de Nuestra Belleza yo vendía prendas y me encanta. Siempre quise tener mi negocio de venta al por mayor. Yo era lo que se dice una quincallera, me encantan los negocios. Mis sueños yo los lucho. Tú sabes que soy bien presentá, que lo que quiero lo trabajo y lo intento. Tuve la academia de modelaje y me fue bien, la venta de prendas con Fierce and Fashions. Luego, cuando entré al reality, dejé la venta por entrar a la televisión y hasta que no me organice bien, ahora es que vuelvo a la venta”.

Milo, el bebé de la modelo y empresaria Chanty Vargas. ( Suministrada )

Sobre la posibilidad de regresar a la televisión, comentó que tendría que ser un programa que no le quitara el tiempo de su hijo y que pagara bien. Pero descarta los reality por el tiempo que estos consumen.

“Ahora las redes te dejan más con los auspiciadores, que un programa de televisión. A la hora y el día que tú quieras estar en ellas entras y sales. Ya la televisión no lo es todo como antes. Pero si hay una buena oportunidad lo analizaría, ciertamente un reality no”, concluyó.