Bueno, la batalla para decidir quién tendría los derechos de Miss Universe Puerto Rico ha sido uno de los episodios más increíbles de los últimos tiempos en nuestra televisión. Sé de las conversaciones de otros canales para destronar a Wapa y me reafirmo que sí hubo intenciones de un grupo liderado por Carlos Bermúdez, entre otros, para conseguir la franquicia.

Por lo menos aquí la democracia nos ayuda y no se ven las cosas de otros lugares, como el pleplé que tienen en Nicaragua, donde el gobierno está obligando a la tenedora de la franquicia del certamen, Keren Celbretti, a entregarla la misma al presidente Daniel Ortega es un descaro. Usted hace bien su trabajo, gana por primera vez para su país el cetro y la política lo chava todo. Encarcelaron al esposo de Keren y a su hijo, a ella no le permiten la entrada al país y hasta desaparecieron ropa de la reina. Es la primera vez que veo que castigan a una franquicia por ganar, pero... Such Is Life. En un país donde todos sabemos lo que está pasando con el régimen, pero muy pocos lo hablan.

Aquí la batalla era para ver quién finalmente se llevaba la franquicia, con la que finalmente se quedó Wapa utilizando buena$$$$ alternativas y enseñando el “box score” de las chicas que han llevado y su desempeño, aunque a fin de cuentas esto último es lo de menos.

Bueno, ya veremos si siguen en la racha de entrar entre las cinco. Así que muchos suspiraron.

Mientras, se comenta que Paola Portilla, quien fue productora de Miss Universe en Wapa, transó la demanda contra el canal. Dicen que algunos de sus testigos supuestamente eran Joe Ramos, expresidente de Wapa TV, y se mencionó hasta Denise Quiñones, quien estuvo a cargo del certamen. Pero lo dejó para seguir otros proyectos. La ex Miss Universe trabajó junto a Paola mientras estuvo a cargo de la franquicia con Wapa. Lo que no se ha dicho es por cuánto se arregló la demanda. Ummmm.

Muy bien Barreto

El cantante Barreto es de las pocas personas que reconoce que tuvo que lidiar para poder ganarse un sitial desde las calles, donde comenzó haciendo malabares y cantando, hasta estar en tarimas de los mejores hoteles del país. Sucede que tuvo un incidente con una persona de producción a la que llamó a la 1:00 de la mañana reclamando que no conseguía a nadie que lo ayudara con sus instrumentos y pidiendo que le enviara un vehículo para cargar todo lo que tenía. ¡Que pantalones!

La persona le contestó que no podía porque ya estaba en su cama durmiendo y que él resolviera.

Él se puso medio iracundo y le dijo dos o tres cosas a esa persona. Ahora, por lo menos 10 meses después, pidió excusas y perdón. Nunca es tarde para corregir errores y mucho menos para pedir perdón.

Muy bien por Barreto, ese tipo de acción te engrandece.

El pasado sábado tenía varios guisos, entre ellos uno en Guaynabo y otro en Fajardo, pero como bien dice el dicho: hay que aprovechar las vacas gordas.

“Han sido muchos años batallando para conseguir lo que quiero, pues la música es mi vida y no podemos estar molestos con gente del medio que son los mismos que después te contratan. Eso lo aprendí ya”, dijo.

¡Qué pena!

Estuve en el Mercado Navideño del Parque Luis Muñoz Rivera. A pesar de que hay una organización que está trabajando para rescatar el parque es una pena la forma en que se encuentra.

El Pabellón de la Paz no sirve, no tiene techo, las palomas hacen su agosto y para acabar de completar, los diseños del piso hechos en mosaicos -que literalmente tardaron meses en hacer- están desbaratados. Una pena, pues el tiempo que esto tomó y lo mucho que tardaron en hacer los mismos, bien valía la pena un mejor trato. Esperemos que el grupo que está a cargo de la restauración le dé mantenimiento cuando lo arreglen. Hay que volver a tener el parque como uno de los lugares donde las familias disfruten sanamente sin gastar mucho y el lugar es hermoso si se tiene bien cuidado. Ya veremos.

El Father celebra

Desde que cambió su vida, Héctor Delgado “El Father”, tiene más tiempo para su familia. El pasado viernes celebró el cumpleaños de su hija, quien estaba feliz por el tiempo que ahora puede pasar junto a su progenitor. Cuando hablamos me dijo que estaba muy contento por la conversión de Daddy Yankee y todos reconocemos la ayuda que éste le dio ante la incertidumbre del Cangri dejar todo para seguir los dictados de su corazón y seguir a Jesús.

Héctor me comentó que su vida está más orientada a seguir sirviendo y ayudando a mucha gente que no tiene techo y que les faltan palabras de aliento para seguir adelante y mejorar las condiciones de vida. Ciertamente, el trabajo que hace merece aplausos y agradecimiento. Héctor voy a ti.