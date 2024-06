La salida de José Luis Rodríguez “El Puma” del programa “Top Chef Vip” de Telemundo dejó claro una vez más quién es Alicia Machado. La ex Miss Universo venezolana.

Entre los nominados para abandonar el programa estaban Alicia y José Luis. Desde la arrancada sabía que se iba El Puma, pues Telemundo no debe perder por ahora a Alicia, que arma cada lío y eso da rating, que es lo que la cadena busca.

Desde que ganó Miss Venezuela, Alicia Machado ha dado mucho de qué hablar. Al ganar en Las Vegas el certamen de Miss Universe y en ese momento estar Donald Trump al frente de la franquicia, Alicia se convirtió en la mejor promoción para el certamen.

Cuando llegó a Nueva York a vivir junto a Miss USA y Miss Teen, la Machado no pudo asimilar el triunfo y del tiro es cuando Donald Trump la lleva a un gimnasio en la Quinta Avenida donde la entonces reina de belleza hacía ejercicios y todo se veía por estar en una vitrina. Trump hasta hizo una conferencia de prensa diciendo que ella rebajaría.

Allí siguió su rebeldía contra Trump y ni tan siquiera Osmel Souza, quien en ese momento era el zar de la belleza en Venezuela, pudo con ella.

Siempre recuerdo que contrario a reinas anteriores, las chaperonas no permitían que ella hablara con la prensa. Cada vez que podía arremetía contra el certamen. Nunca la destituyeron, pero dio candela. Ella decía que la tenían para exhibirla y burlarse de ella.

Faltando dos días para entregar la corona en Miami traté de hablar con ella y tan pronto la chaperona me vio con micrófono en mano se la llevó. Allí surge el famoso video donde ella grita: “¿Ves lo que pasa? Me tienen en una cárcel, no quieren que hable con la prensa”.

Luego de entregar la corona dijo todo lo mal que la había pasado. Después de eso trabajó en telenovelas y protagonizó “La Madame”, pero ella siempre ha sido muy ella. En la campaña presidencial le dio como pandereta a Donald Trump, criticando y pidiendo que no votaran por él.

Como siempre ha sido controvertible no me extrañó verla en el reality, pues cuando participó en España en otro reality fue la joyita del mismo.

Telemundo sabe que si llevan bien, a Alicia sus actitudes le dará ratings y ella quiere ganar. Ya lo ha hecho en otros programas y eso no es nada nuevo. Pero protagonizó una situación donde los jurados debían escoger entre dos venezolanos, ella y El Puma... y la elección era obvia: Ella.

La imagen que proyectó José Luis, quien toda la vida se distinguió por su cabellera, como que no es luego de verlo ahora con cuatro colores en el pelo. ¿Quién le dijo que esa era su look? Está mirando un espejo bizarro. Hello.

Inclusive, su imagen de galán y su encanto para atraer fanáticas quedaron en el olvido. José Luis no demostró ni tan siquiera tener deseos de participar, caminando hasta desganado frente a chicos jóvenes que lo que buscan es la fama que en algún momento tuvo él. Por ello su participación no componía nada.

Pero, nuevamente, Alicia demostró que fue a ganar y que solo va a ella y lo demás no importa.

Mientras, es lamentable que tengan a Carmen Villalobos con ropa que puede ser de grandes diseñadores, pero se ve mal. Y, por otro lado, la tienen de mímica; solo hace gestos con su cara y sus conversaciones son bien ligeras y sin sustancia. La están menospreciando y es de las pocas actrices de dicha cadena que tiene carisma. Pero, parece que en el programa su carisma está de vacaciones. Hello, gracias.

Merengue señores

En muchas tiendas en Costa Rica, donde estoy de visita, se escucha el merengue de Elvis Crespo y Joseph Fonseca, así como Grupo Manía cuando estaba Oscarito.

El reguetón es muy poco y cuando te montas en taxi, el merengue sigue siendo el rey. Por lo menos acá en radio las malas palabras y el doble sentido no se permiten y hay multas.

¡Qué mucho tenemos que aprender!

Juípiti.