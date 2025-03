Hay grupos que nunca debieron separarse. Ese fue el caso de Mocedades y del Camila.

La realidad es que en el caso de los mexicanos, el cantante Samo era la primera voz del grupo y sus primeros álbumes superaron por mucho lo vendido. Después que él se fue en 2013 no fue lo mismo. Recuerdo haber hablado con Samo en Univision unas semanas antes de que dijera oficialmente que se iba. Una de sus molestias era que Mario Domm, el director de Camila, tenía más comodidades que él o que Pablo Hurtado, el otro integrante. Según Samo, Mario viajaba en avión privado mientras los otros se tenían que ir en vuelos comerciales y no era lo mismo.

PUBLICIDAD

Otra de sus quejas era respecto a los derechos de autor. Así que cada día que pasaba la situación entre ellos era difícil y pasaban días sin hablarse ni llamarse y se enteraba de última hora dónde se presentarían. El entendió que era hora de irse, pero con su gran talento lo vimos componiendo y haciendo colaboraciones con Thalia, Reik, Alerjandra Guzmán y muchos más.

A pesar de que Samo se separó, tanto Mario como Samo sabían que nada sería igual y podríamos decir que su disco “Todo cambió” fue lo que había pasado entre ellos. Un álbum que llegó a triple platino por ventas.

Dicen, extraoficialmente, que un ejecutivo de la disquera fue quien más apoyó el regreso de Samo para el reencuentro actual. Así que veremos si algún productor los trae a la Isla o habrá que ir a Miami a verlos. Ya en Estados Unidos las fechas fueron anunciadas.

Samo, por su parte, sigue vendiendo los sombreros y dos de las cadenas más grandes de México los incluyen con colecciones para niños: Samo Kids.

Celebran el cierre

La verdad es que este país y su gente celebran todo, no importa si es bueno o malo. Sucede que el pasado viernes hubo un gran fiestón en el Fogón del Rey en Guaynabo. Estaban celebrando que el lugar cerraba sus puertas. Sí, dije que cerraba. El lugar frente al Mets Pavillion, ya no estará.

El Fogón fue “la cocina” para los integrantes de “Objetivo fama” y para “Idol” de Wapa, pues Topy Mamery (q.e.p.d.) era uno de sus más fieles visitantes. Conferencias de prensa con Tito Nieves, Lalo Rodríguez (q.e.p.d.), David Bisbal, Elvis Crespo, Jerry Rivera y hasta Héctor y Tito en sus buenos tiempos usaban el lugar para anunciar sus presentaciones.

PUBLICIDAD

Rey, su esposa Fabiola y toda su familia, así como antiguos empleados no fallaron; allí estaban. Pero mientras tanto, los que fuimos el viernes nos quedamos con deseos de seguir celebrando... Creo que ahora lo próximo debe ser una apertura. Hello, gracias.

Más de “OF”

Dicen que hay dos candidatas boricuas para animar “Objetivo fama”. Ambas trabajan en Telemundo, pero desde ahora digo que deben ser simpáticas y agradables, que no por culpa de un contrato tengan que escogerlas. Una cosa es un programa con libreto rígido y otra la espontaneidad. No puede ser un huevo sin sal, se necesita “pep” para este programa, el “rating” lo es todo y si el público no lo ve pasa como con “Enamorándonos” que se asegura que no regresa pues los “ratings” no lo ayudaron.

Ellos perdieron la esencia cuando se filtró que desde antes ya sabían a quiénes iban a emparejar y una posible concursante se quejó que le enseñaron fotos de chicos y le preguntaron a quién quería. Ella se molestó y no entró al programa. Las palabras sorpresas y espontaneidad faltaron en el vocabulario y catapum.

Esperemos que en “Objetivo fama” las que escojan sean divinas y dejen el ego en su casa. Yes.