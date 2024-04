El astrólogo Walter Mercado falleció en 2019, pero sus pertenencias son buscadas y apreciadas por coleccionistas, sobre todo sus seguidores o personas que como él siguen la astrología. De hecho, recordemos que la vida de Walter tuvo un giro cuando lamentablemente perdió hasta su nombre y tuvo que usar Shanti Ananda, que significa paz y felicidad. La serie de Netflix lo explicó bastante bien.

Jorge El Santero, quien participa en programas de radio y televisión en Puerto Rico y Miami, es la persona que más objetos posee de Walter, aparte de sus sobrinas. Cuando ellas anunciaron que venderán algunas piezas importantes pertenecientes a Walter, él inmediatamente se comunicó con ellas y pudo comprar desde capas, el juego de cuarto y otros artículos que según él tienen una importancia muy grande en la vida de Walter. Sobre todo prendas, que las compró o recibió como regalo. Una de esas piezas -y que Jorge llama “la joya de la corona”- es un reloj que recibió como regalo de don Luis A. Ferré, q.e.p.d.

“Él era muy amigo de don Luis y lo ayudó mucho. Como agradecimiento le regaló el reloj. De primera intención yo no compré el reloj, pero supe que un anticuario había comprado varias pertenecías de Walter. Fui a ver qué cosas tenían por si algo me interesaba y allí estaba el reloj y lo compré, es único. Luego de comprarlo me llamó la persona que me lo vendió indicándome que las sobrinas de Walter querían el reloj, que se lo devolviera, ya que lo habían vendido sin querer, por error. Esa era de las piezas que ellas querían conservar. El anticuario les contestó que yo lo había comprado, entonces me llamaron y comenzaron las conversaciones para que yo se los venda. Desde que lo vi, para mí fue muy importante y aunque estuvimos en negociaciones no se ha llegado a nada concreto. Esa es la realidad, no hemos llegado a ningún acuerdo. Yo no quiero venderlo, es una pieza muy importante. Sé que ellas lo quieren, pero ahora mismo el reloj está en un museo que lo pondrá en exhibición próximamente por la importancia que tiene, por ser único. Me han dicho que una persona que trabaja en Miami, en televisión, quiere el reloj, pero yo no lo voy a vender. Lo compré, lo pagué muy bien, está muy bien cuidado y se presentará al público con todo el respeto que Walter merece”, dijo.

El dueño actual del reloj no tiene intención de vender. ( Suministrada )

Nada, nada. Que nos aseguró que cuando el museo lo vaya a poner en exhibición lo notificará para que el público pueda ver una joya única que perteneció al gran astrólogo Walter Mercado. Por el momento, ni se vende ni hay negociaciones. Aclarado está. Solo podemos decir: Hello, gracias.

Muy mal, muy mal

Clovis Nienow ha participado en más de tres programas de la telerrealidad, como dicen los mexicanos a programas como “La casa de los famosos”. Por eso mismo sabe cómo jugar y subirle la bilirrubina a cualquiera. Ah... pero una cosa es eso y otra es faltarle el respeto a personas que solo querían ayudar al programa.

Sucede que Maripily recibió varios vestidos de diseñadores como Luis Antonio, Liza Porrata, Carlos Alberto y de varias boutiques que quieren ayudarla a lucir bien. Señores, llevar esa ropa a México no es fácil, pero llegó.

Cuando Clovis vio los vestidos los cogió, se los pasó por la cara y otras partes a algunos de los participantes y terminó, inclusive, tirándolos al piso. Increíble su actitud. Esa parte Telemundo la editó y la eliminaron del programa, pues Endemol, la casa productora, sabe que eso está mal.

Lo menos que puede hacer Telemundo Puerto Rico es una disculpa a estos diseñadores que todo lo que querían era que la boricua quede bien y se vea divina.

Si Clovis no sabe pedir disculpas, pues mal lo veo. ¿Y por qué taparon lo que hizo? Me encantaría saber si el haría eso con un traje de Mitzi, uno de los diseñadores más importantes de México, o si haría eso con trajes que le enviaran a Ariadna diseñadores colombianos si ese fuera el caso. Ah, no... a ella no, pues Lupillo -que es superlento reaccionando- la defendería, por lo menos cinco días después.

Así que lo menos que puede hacer mi amiguita Lourdes Collazo en “Telenoticias” es hacer un reportaje de los diseñadores que están ayudando con su ropa a Maripily para que por lo menos se le respete, pues no reciben ni crédito. Si Clovis quiere ganar tiene que pensar que los boricuas votan más que los mexicanos, pues sus votos se dividen, por si no se ha dado cuenta.

¿Y vieron lo que dije? Le están dando vuelo a Patricia Corsino para que cuando saquen a Maripily, Puerto Rico no deje de ver el programa. Ya veremos, pues no es lo mismo con violín que con viola. Ujum.