El influencer y comentarista de farándula Elías Barral publicó varios escritos defendiendo a Eliz Marie Santiago, excompañera del expúgil Feliz Verdejo, a raíz de varias informaciones en contra de ésta. Según Elías, ella es una muchacha muy buena; Verdejo la engañó, nunca se casó con ella, pasó malos ratos y no tiene quién la defienda y él, como su amigo, sale en su defensa.

Desde el primer momento de la muerte de Keishla Rodríguez, ha defendido a Eliz, quien es otra víctima más. De hecho, hemos visto en las redes de Elías la foto de ella en jangueo. Según comenta, ella tiene novio actualmente.

Dicho sea de paso, Elías habla muy bien de la familia de ella. Ah y para aclarar dice que no tiene nada contra la familia de Keishla, que respeta su dolor y lo único que quiere es que se haga justicia. Por defender a Eliz Marie, la hermana de Keishla, Berelize, le cayó como bombero apagando fuego a Elías en la redes, incluyendo una serie de epítetos que calentaron la situación. Creo que ella no sabe con quién se ha metido, pues muy fácilmente éste va a programas de opinión y vuelve otra vez a defender a su amiga, sin chistar.

Pues bien, en la entrevista que tuve con Elías éste dejó el lío de Verdejo a un lado y me dijo que hay una guerra entre Sonya Cortés, Maripily y Linette Chico. Todo tiene que ver con a él parece que se le pegó la fiebre de boda en el casamiento de Deddie Romero y Richard, donde estuvo como invitado. En exclusiva para Primera Hora nos confirmó que se casa en noviembre con su novio Bradley, a quien conoció mientras animaba una actividad.

Pero hay un problema: la mencionada batalla entre las tres divas es por quién será la madrina de boda. Primero llegó Maripily cuando Elías era su mano derecha en la boutique de Guaynabo que se quemó. Luego trabajó con Sonya y actualmente trabaja en el relanzamiento de ella como bachatera. Finalmente, sigue trabajando un poco a control remoto con Linnete Chico, pues ella vive en Orlando; a ella le cuadra sus presentaciones y shows.

Habrá que ver, pues Elías quiere que la boda sea en un sitio nice. Me parece que será en un hotel de la capital y si va con esas tres madrinas será un superescándalo. Nada más que por ver quién va más terrible y si se forma el ple plé. Bueno, al menos fuegos artificiales no habrá que llevar. Hello, gracias.

El Boss va

Daddy Yankee tiene separadas varias fechas para diciembre para su show de cierre de año en el Choliseo. Originalmente me dijeron que eran cinco presentaciones, pero eso los vende en un abrir y cerrar de ojos. Ahora se dice que serían 10 espectáculos, pero no hay nada confirmado a nivel de publicidad. Todavía no han anunciado oficialmente la fecha de venta de boletos y con el lío de los trucos con los boletos, como que habría que esperar a ver si aparecen los supuestos “latinoamericanos” que trajeron estos trucos. Eso es lo que se dice en la calle.

Lo que sucede es que mientras la gente de Daddy diga que sus shows van, pues otros exponentes del género están pendientes porque utilizarían esas fechas. Paco López, quien es el productor que más fechas tiene separadas en el Coliseo, me dicen que está pendiente de qué va a pasar. Al igual que Ángelo Medina en sus buenos tiempos consigue un show con solo mover los dedos y los llena.

Así que no sé si están viendo la estrategia a seguir, ya que ahora no está Raphy Pina por razones obvias. Pero otros exponentes se han quejado por la falta de fechas y con el montaje de shows grandes solo quedan disponibles algunos martes y miércoles.

Ya tienen al ganador

Mientras “La casa de los famosos” estuvo produciéndose en Telemundo Miami, no recuerdo que a los pocos días de comenzar se publicara una lista con los ganadores por semana, o sea “pitonisos aztecas” revelando lo que sucedería en el programa.

Inclusive, mientras acá todos queríamos que Madison ganara, no descartábamos que Pepe fuera el triunfador, pero nunca vimos lista alguna. Claro, Pepe no ganó el reality… pero parece que a Madison... sí sí sí se la ganó… se la ganó. Ummmmm.

Pues ahora que Televisa está haciendo “La casa de los famosos” en México, en una oficina de dicha empresa apareció una lista que pone de ganador a Poncho de Nigris, uno de los participantes cuya carrera no ha sido gran cosa. Sus hermanos son famosos ligados al fútbol, han tenido encontronazos fuertes en diversos partidos hasta el punto que uno de ellos fue botado de un estadio. Se alega que no lo dejan entrar ni a ver el partido en el lugar donde creó problemas. O sea, que los hermanitos se las traen.

Es increíble cómo varios medios han publicado la lista y en la misma aparece que el actor Sergio Mayer -quien se mete en líos solito- sería el primer finalista. Sergio fue el que protagonizó un altercado en vivo en el programa de Laura Bozzo. Él quiso ser político y no llegó, y los líos con su familia son jugosos. Ya veremos.

Así que la final, según la lista, sería entre el chico nice que no rompe un plato y Sergio, que no aguanta mucho y no tiene buenos cascos. La decisión está clara, empujarían a votar por Poncho y Sergio. Bien, gracias.