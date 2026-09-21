Puerto Rico está de moda, independientemente de lo que digan los llamados profetas del desastre.

Está de moda especialmente con sus artistas, entre ellos Elvis Crespo y más reciente Pedro Capo. Ambos artistas de Sony —y curiosamente ambos lanzando discos nuevos en estos días— se han mudado a la Isla.

Pedro viene con su tema “Caer y levantarse” que es una gran realidad y no dude que sea su próximo gran éxito.

Y con Elvis me encontré hace varias semanas y tenía una idea real de lo que quería tener en su casa: nada de segundos niveles, nada de escaleras y mucho menos en un lugar donde hubiera mucho ruido, como Isla Verde o Condado. Estaba buscando algo más tranquilo y las escaleras no las quiere por lo que llama “el sube y baja de maletas”. Lo entiendo.

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De hecho, Elvis vuelve con su merengue junto a Beéle con un tema superpegajoso que se llama “Pa bailar”. Ciertamente, en esto de conseguir temas pegajosos Elvis es muy talentoso.

Y para seguir con los merengues, Shakira también grabó junto a Maluma. Lo he estado diciendo: la batalla ahora es por el merengue y a mover el esqueleto.

Sigue el pleplé con Miss Universo

¿Cuál es el problema que quieren montar algunos con el certamen de Miss Universo en Puerto Rico? Políticos... ¡en esto noooo!

Nawat Itsaragrisil, el tailandés dueño de las franquicias de algunos países asiáticos y codueño de la marca Miss Universe, parece que no tuvo suficiente con la pelea con Fátima Bosch, la actual Miss Universo, y ahora quiere descarrilar que el certamen se haga en la Isla. Ujum.

Ah... pero lo produjo en Tailandia el año pasado y no se quejó. Pagó millones por la sede, por si ahora no lo recuerda. Allí sí toleró a Raúl Rocha Cantú, al CEO Ronald Day y a Anne Jakrajutatip. Ahora habla mal de ellos, antes no. Y a Fátima, en un video, le pidió perdón llorando. Esa es la verdad.

En esta occasion, por ser la celebración de los 75 años del certamen hay más participantes. En los dos últimos certámenes de Miss Universe aquí, en Bayamón y San Juan, las candidatas no llegaban a 100. Ahora, sacando a las cinco de las franquicias de Nawat que fueron descualificadas, estaríamos hablando de aproximadamente 120 chicas.

O sea, por lo menos 30 más que las últimas veces que fuimos sede. Y eso no es como que donde come una comen dos... Eso no es así. Son más habitaciones de hotel, más comidas, más transportacion, más servicios y, por supuesto, dejarles una grata impresión de la Isla. Como vienen más chicas llegan más familiares, más missiólogos y más seguidores de este tipo de certamen.

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¡Ah! ¿Que hay quienes comparan lo que se paga por la sede con los fondos del Comité Olímpico, que creo superan los $50 millones en cuatro años? Pues no es lo mismo.

Lo curioso del caso y lo que estamos viendo es que me imagino que sin quererlo, Nawat le está dando más promoción a Puerto Rico en el mundo por el pleplé que ha montado. Los que no sabían que Puerto Rico sería la sede ya se han enterado... gracias a Nawat.

O sea, nos ha hecho más promoción que no estaba pautada y por la cual no se ha pagado. Le salió el tiro por la culata. Y que investiguen lo que sea, así se acaba el pleplé.

¿Recuerdan la pelea del Miss Mundo cuando se iba a hacer aquí, que también fue otro lío? Parece que no podemos hacer nada sin crear un caos y todos sabemos qué es lo que hay detrás de esto.

Pero apúntalo: contra viento y marea... y Nawat, Miss Universo va. Lo único que este año, él no ganará dinero, no tendrá candidatas en el certamen. O sea, va a perder dinero, como también quiere que pierda Puerto Rico. Pero él no conoce a los boricuas, nosotros no somos Fátima. Hello, gracias.