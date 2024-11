Elvis Crespo es noticia casi todo el tiempo y es uno de los artistas más accesibles del ámbito boricua. Y ahora más, que nuevamente está soltero.

Nos encontramos en Guaynabo donde reside desde hace 100 días, como me dijo, y comenzamos a hablar de Miss Universe ya que en 2000 fue el artista invitado al certamen celebrado en Nikosia, Chipre. En esa ocasión, Zoribel Fonalledas representó a Puerto Rico.

Para su participación, Elvis se preparó superbién. Toda su gente estaba uniformada, pues había hasta supuestos amagos de bombas por ser una ciudad dividida. Así que la seguridad era bien estricta.

Los abrigos que compró su manejador decían Elvis Crespo Universe Tour. Por suerte me tocó uno y con ese pude entrar a los ensayos. Su “Suavemente” estaba superpegada y hasta en los tours las chicas cantaban la canción.

El certamen fue en el Coliseo Elefteria el 12 de mayo a las 4:00 de la madrugada por el cambio de hora, de modo que se pudiera transmitir a las 8:00 en Estados Unidos.

Elvis puso a bailar a las 79 reinas que representaron igual número de países y el certamen fue ganado por Lara Duta, de India.

De hecho, en la recepción de bienvenida, cuando Desirée Lowry y yo la vimos coincidimos en que esa podía ser la nueva reina. Desde el día 1, su carisma y su belleza exótica eran únicas. El jurado no tuvo otras alternativas, pues también era muy inteligente, una reina completa.

Pero, volviendo a Elvis, en el 2000 le cantó a las reinas y esta semana viaja a Malasia para cantarles a unos reyes de allá. Acaba de regresar de Marruecos donde se presentó ante un lleno total.

“Ver a gente que no habla tu idioma, muchísimos africanos y marroquíes cantando tus canciones es bien impresionante. Hasta ahora todo me está saliendo muy bien, estoy tranquilo, no bebo y me dedico a hacer música. Estoy feliz de regresar a vivir en Guaynabo”, aseguró.

De hecho, aunque nació en Nueva York se crió en Guaynabo y allí la gente lo respeta mucho. Si está almorzando, como en esta ocasión, no lo molestan pidiendo selfies y esas cosas.

Así que de cantarles a reinas ahora lo hará a reyes. Elvis sigue guisando mundialmente y me adelantó que lo nuevo que trae seguirá la línea de música bailable. O sea, que como dijimos: que los cantantes de música urbana se sigan amarrando los pantalones, pues por lo que vemos entre Karol G y Elvis nos tendrán a merengazo limpio.

Se ha criticado mucho a Karol G por su canción “+57″, a la cual le cambió parte de la letra por supuestamente sexualizar a menores. Eso está bien, pues es hora de dejar de promover conductas no deseadas.

Y hablando de letras de canciones, “La culpa” de Kany García, deja un sabor distinto a lo que nos tiene acostumbrados con alusiones a borracheras y varias malas palabras. Ah y ayudan mucho a la promoción de Puerto Rico, comparándonos con los apagones de Venezuela. Pero no dice nada de otros países donde la luz lleva semanas sin llegar. ¿O es que no se atreven a criticarlos? Hello, gracias.