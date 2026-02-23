La muerte de Willie Colón ciertamente es una gran pérdida para la música latina, nuestra música, y para todos los que le conocimos y le apreciamos. Fue un virtuoso y como tal debe ser recordado: como un gran maestro.

En una ocasión que vino a Puerto Rico para participar en un concierto masivo hablé con él. Le indiqué que estaba buscando a alguien que cantara en la Lomita de los Vientos, frente al capitolio, donde se presentaría Yolandita Monge, pero necesitaba a un salsero. Enseguida me dijo que hiciéramos una cita para ver el área, pues le llamaba la atención el lugar.

Contrario a otros llegó a tiempo. Caminamos la lomita y le encantó la vista y el hecho de que daba hacia el mar.

“Aquí con tanto viento se van hasta los músicos malos”, dijo riendo.

Le encantó el lugar y visualizó desde el primer momento que una gran bandera de Puerto Rico debía estar en la lomita.

Así fue.

Montamos una tarima en niveles y una bandera grande de Puerto Rico llenaba parte del área. Esa imagen de él tocando el trombón y la bandera de Puerto Rico como saliendo del instrumento sirvió de carátula para uno de sus discos más exitosos: ”Hecho en Puerto Rico”. Tremenda foto y tremenda creación que hizo.

Después de eso, como a los cinco meses, me sorprendió cuando llegó con un grupo de amigos al Festival de la Bahía y le dije que era “una pena... no tengo dinero para pagarte un show”.

Pero ni corto ni perezoso se unió a Tony Vega, que estaba en tarima y le hizo coro.

Me dijo algo que nunca olvidaré: “Cuando hay buenos amigos en tarima, el dinero es lo de menos”.

Cuando entró de lleno a la política me lo encontré en varias ocasiones en Nueva York y siempre con mucho respeto y admiración me saludaba y no olvidaba la bandera gigante.

Creo que la última vez que estuvo en la Isla el mensaje que dejó fue claro, despidiéndose de su público. No era el mismo, pero ninguno de nosotros lo es; todos hemos cambiado.

Su alegría y agradecimiento para su pueblo siempre perduró.

Seguiremos escuchando su música y recordando a todos los salseros que ayudó.

Su espinita siempre fue la pelea con Rubén Blades, que curiosamente comenzó aquí en la Isla.

Pero su música, sus canciones y hasta sus solos de trombón están en el recuerdo de los que bailaron y seguirán bailando con su música.

Que en paz descanse don Willie Colon, maestro de maestros.

¿Dónde están?

El pasado viernes escribí la columna “La radio nuestra de cada día”, en la que, entre otras cosas, comentaba la proliferacion de malas palabras de los llamados analistas que se creen que tiene licencia para ser groseros y acabar de dañar el país con informaciones falsas, comentarios buscando “rating”, y mientras más mientes o criticas a alguien en particular, más quieres empujar el país al lodo...

Pues bien, me sorprendió que mi buen amigo y excompañero de “Las Noticias” de TeleOnce, el ahora sacerdote apareciera en un programa entrevistando al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y le dijo una mala palabra digna de Sonya, pero no de él. Ojalá que haya sido un video inventado.

Padre, decir malas palabras en radio está prohibido y hay multas. Usted que lo sabe no entiendo si fue un exabrupto o quería llamar la atención.

No puedo. No puedo si de la gente que uno espera que sea “nice”, que hable positivo, que trate de educar a este país, no lo hace. Entonces, ¿qué se puede esperar de otros que no tienen ni quieren hacerlo?.

Es hora de seguir adecentando la radio y el que no lo quiera ver y creer... perdió la llave del vertedero.

Hello, gracias.