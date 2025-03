Desde hace más de tres semanas, un grupo de varios exparticipantes de “reality shows” de la Isla han firmado contratos de confidencialidad para participar en un concurso que según lo poco que se sabe será animado por José Figueroa. José reside ahora en la Florida y abrió un negocio recientemente.

Según mis fuentes, este “reality” debe dar mucho de qué hablar. Los participantes no pueden decir a nadie en qué lugar están, pero todo tiende a indicar que no será ni Turquía ni Galápagos.

Según mi fuente, el contrato de confidencialidad es bien restrictivo sobre qué pueden decir y hacer previo a que hagan el anuncio.

“Imaginate que uno de los muchachos no puede ni llamar a su familia para decirle si está bien o no. Todo es por mensaje, cuidadosamente verificado por la producción del programa para que no cuele nada”, me aseguró la fuente.

Me dicen que hay algunos de los exintegrantes de “Guerreros” de Wapa, el “reality show” que más accidentes tuvo en la televisión boricua por su naturaleza. Desde piernas fracturadas, brazos, manos y hasta narices accidentadas. Pero si este que viene es más fuerte esperemos que nadie salga en camilla.

Por ahora lo que se sabe es que seleccionaron bien a los participantes, pues deben tener resistencia y por eso pienso que hay “guerreros” allí.

Se comenta que este programa se anunciará durante el mes de abril, así que por lo menos ya sabe que viene otro para forzudos y manos de acero. Ujum.

Sigue candente el ICP

Continúan calientes las cosas en el ICP. Como dijimos la semana pasada, la situación del Instituto de Cultura estaba color de hormiga brava y ahora con la renuncia de Carlos Ruiz, su director ejecutivo, el asunto se pondrá peor. Me dicen que algunos directores de programas y varios ejecutivos han renunciado también.

Pero algunos tendrán bonos. Sucede que si renuncias tienes derecho a recibir paga por los días de vacaciones, pero me dicen que esos números deben verificarlos bien pues los días de viajes de trabajo no cuentan como vacaciones. Ujum.

O sea, usted va a Cuba, pasa una semana y todo el tiempo estuvo trabajando. Allí acumula días por enfermedad y también por vacaciones. Sin embargo, la situación es que durante estos días, incluyendo el fin de semana, pudieron ajustar números y quitar o poner días de vacaciones demás a una persona y pagarle las mismas. Habrá que ver esas liquidaciones, pues algunos pagos podrían superar los miles. O sea, un bono de Pascua.

Me dijeron que habrá una “auditoría”, que podría arrojar luz sobre lo que de verdad pasaba allí. Hello, gracias.

Vuelve “Juego de voces”

El “reality show” que catapultó a Lucerito Mijares y a Lalo Capetillo -o sea, los herederos de algunos artistas mexicanos- regresa desde el 16 de marzo y podrá ser visto por Univision.

En esta ocasión estará Yuri como parte del equipo, además de Mijares, Emmanuel y Lucero, y será animado por Angélica Vale nuevamente.

O sea, que Yuri no podrá estar en “Objetivo fama”, ya que estará en Televisa y “Juego de voces” también se transmite los sábados.

El concepto anterior era de padres contra hijos. Ahora estarán mezclando a los participantes y aunque está Alexander Acha, el hijo de Emmanuel, ni Mia Rubin ni Lalo Capetillo regresan al programa. Ya veremos si es tan exitoso como la primera edición, pues las payasadas de Lucerito, su potente voz, así como las combinaciones de cantantes fueron varios de los factores positivos del programa. Ya veremos.