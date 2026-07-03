Su nombre no surgió de una sopa de letras. Fue su abuela cambiando nombres hasta que encontró Suil Anyelina.

Ese es el nombre de la nueva Miss Mundo de Puerto Rico, una chica muy agradable que está enfocada en representar bien a Puerto Rico en Vietnam, donde se celebrará el certamen de Miss Mundo en septiembre. La chica fue presentada el martes como nuestra representante en el concurso internacional.

Mis fuentes aseguran que algunas personas querían que representará a República Dominicana.

Aunque reconoce que ha tenido novios, su elección ha puesto a algunos a pensar que posiblemente eran príncipes consortes, pero ella dice que su meta es Miss Mundo.

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“Me han dicho que están de infarto… de infarto con mi selección. Por ahora hasta que culmine mi trabajo en Miss Mundo no habrá príncipe consorte”, indicó.

Ujum.

Desde chiquita le gustaban los deportes, que le corrían por la sangre de parte de su padre, el exbeisbolista profesional Ángel Pagán. Pensó que si conseguía una beca de atletismo podría culminar sus sueños de estudiar en Savannah College of Arts and Design, donde estudia actualmente. De hecho, me comentó que estando en Georgia tuvo un accidente de tránsito junto a una compañera venezolana y estuvo muy enferma. Pero eso quedó atrás.

La influencia de su mama, la modelo y empresaria Windy Torres, la hizo conocer la salsa y en Vietnam bailará un compendio de canciones de Tito Puente.

“Me encanta la salsa”, aseveró.

Suil conoció a Jennifer Barreto, la recien coronada Miss Universe Puerto Rico, y aseguró que es una mujer espectacular, brillante y que solo puede hablar maravillas de ella.

La reina residente en Dorado, aparte de practicar salsa, también está trabajando en el proyecto de “Belleza con propósito” en el que visita fundaciones de niñas y les enseña y ayuda en prácticas de atletismo como complemento a su labor comunitaria.

Sus dos hermanas, de 10 y 18 años, se han encargado de ayudarla en todo y ella ve luces por ellas.

“Una me dice ‘ese traje me lo dejas’... o sea, ya está planificando una herencia… las adoro”, dice entre risas.

Bárbara Serrano, la codirectora nacional, estará con ella en Vietnam, a donde fueron muchos puertorriqueños en los tiempos difíciles de la guerra. Ahora irá Suil a buscar una corona para celebrar nuestra tercera premiación en dicho certamen.

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La nena siempre supo

Ackerly Cedeño fue aceptada en el programa Outset de Cirugía Ortopédica de la prestigiosa Columbia University. ( Facebook )

Cuando Ackerly Cedeño comenzó en “Pégate al mediodía” fueron varios los que criticaron a sus padres Melwin y Phaedra por llevar la “nena” a trabajar en la televisión, limitando su tiempo de juego, estudio y hasta de descanso.

Pero los que conocemos a esta chica desde sus comienzos sabemos que es como el refrán: quien lo hereda no lo hurta. Ella es una de las hijas de artistas más agradables y talentosas que tiene este país.

Por ello cuando vemos sus logros en la Organización de las Naciones Unidas y más reciente en dos universidades de prestigio, solo hay que darle un gran abrazo de oso por todo lo que ha conseguido con su esfuerzo. Sí, porque en esas universidades en Estados Unidos no creo que ni Melwin ni Phaedra tengan palas y mucho menos viniendo de Puerto Rico.

Así que muchísimas felicidades y, como sabemos lo fajona que es, solo podemos elogiarla y que Dios la ilumine en esta nueva etapa de su vida. AcKerly… ¡Pa lante que atrás no hay na!

Y aquellos que hablaron y criticaron ahora estarán arrepentidos o tragándose la lengua.

¡He dicho!