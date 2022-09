Lin-Manuel Miranda recomendó a Didi Romero ante los jefes máximos de Google para que fuera una de las influencers latinas a mirar, o sea, a seguirle los pasos en los próximos meses. Y un video que hizo parece que los impactó, pues la seleccionaron y sus videos y actividades tendrán prioridad a la hora de publicarlos y seleccionarlos por encima de muchos otros influencers. La responsabilidad que tendrá es bien grande.

Anoche Didi sería una de las figuras noveles que participaría en la gala del Museo, donde la joven actriz y cantante haría de las suyas. Como siempre hemos dicho, quien lo hereda no lo hurta. Así que la nieta Sonia López e hija de Deddie Romero se ha ganado lo que tiene hasta ahora por su talento y por gente como Lin-Manuel que han creído en ella desde el primer día y su labor en la obra “In the Heights” fue sumamente aplaudida. Una boricua que hace historia y bien positiva.

Desnudos…

Tres de los llamados queridos de los People Chorice Award -o sea, tres de los mimados del País- regresan a las pasarelas en esta ocasión para presentar lo nuevo del diseñador David Antonio, quien viene más irreverente que nunca antes. La foto suya insinuando que está desnudo lo dice todo. Llega con la colección Holiday y 80 cambios de ropa, no quiero imaginar las carreras que habrá que dar para tener todo set.

Después de presentarse en el New York Fashions Week presentará Desnudo. Ah, pero no vaya a creer que Tito Bambino, Gato Gómez o Jaime Mayol se presentarán como Dios los trajo al mundo. No, no, no. Los chicos desfilaron con lo nuevo del llamado Chico Terrible de la moda, a beneficio de la Fundación Adopta Ahora, quienes están haciendo un gran trabajo. El desfile será el 6 de octubre. Para Gato, volver a desfilar en una colección de David es muy importante, pues debemos recordar que el animador de Telemundo tuvo su comienzos en Ponce, en pasarelas sencillas, hasta llegar a las más importantes y modelando en otros países.

Una amiga en común me comentó que hace algunos años, cuando Gato todavía no había legado a la televisión,modeló en una actividad de esposas de personal de la salud y a la organizadora se le ocurrió hacer una batas de médico con el apellido de cada modelo y el que causó sensación entre todos fue Gato, pues las señoras le pedían la tarjeta para ir a su consultorio.

Fue increíble la reacción de la gente y como modelé bastante serio creyeron que era médico de verdad. De allí en adelante las oportunidades se abrieron y ahora es una de las figuras más importantes de Telemundo junto a la ex Miss Puerto Rico Ivonne Orsini que precisamente también comenzó jugando voleibol y modelando igual que su compañero de trabajo.

Respecto a Tito el Bambino, siempre ha sido un fan freak de la moda y mientras algunos cantantes urbanos se presentaban con mahones rotos y camisetas, Tito siempre ha sido un seguidor de la moda “muy tailor” y hasta para salir a la calle va ¨peaches and cream. No es la primera vez que modela y le encanta. Una pena que no hayamos visto algún espectáculo suyo en la Isla, pues entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, su calendario se llena y para conseguir una fecha se necesita.

Y dejamos por último a otro ponceño. Debo confesar que cuando buscaron a Jaime Mayol para sustituir a Tommy Ramos pensé que le sería difícil animar Guerreros. No porque no fuera buen animador, sino porque venía de la llamada reprimenda de Miss Universe Puerto Rico. Jaime es ponceño y ustedes saben lo que lamentablemente dicen de la gente de mi ciudad.

Pero no me equivoqué. Por lo que veo, la gente lo está apoyando y el rating lo dice. Jaime es un buen modelo y creo que lo peor que hizo en su vida y que lo pagó caro fue meterse en política, pero eso ya pasó. Menos mal. Fue un tropezón tipo el de Miss Universe Puerto Rico, que me dicen le costó mucho dentro al cancelarle o no ser contratado. Ujum. O sea, ya Jaime sabe aguantar la lengua y ser cuidadoso con quién anda y para qué. Hello gracias.

Sin billetes… no hay cash

No sé qué le sucede a Josué Carrión, si es que va a crear una iglesia o qué, pero sus mensajes van directos a gente religiosa o es su forma de apelar a la gente que lo seguía.

Algunos dicen que está influenciado por una productora de televisión que es muy cristiana. Sin embargo, en el canal donde ésta trabaja, hasta donde sé, no lo quieren. A menos que no le hagan un segmento dentro de uno de sus programas. Pero volvemos a lo que hemos dicho antes, él es simpático y tiene carisma, pero su desorganización es evidente y lo hemos visto canal tras canal. A menos que no se consiga a alguien que lo ayude a producir y le diga qué debe y no debe hacer, no creo que sea fácil regresar. He dicho.