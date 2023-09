El certamen de belleza que no tenga controversia no tiene sabor y este año al Miss Universe Puerto Rico como que le faltó eso: Sabor. Las cinco finalistas como que se sabían de antemano. A diferencia de Miss República Dominicana, que nos han dado para llenar varias columnas. ¿Cuál es la crítica a Mariana Downing, la nueva reina? Ella es la respuesta dominicana a Madison Anderson Berríos. ¡O sea! Pero si gana, todo cambiará. Por favor, apúntelo.

Lo mismo pasó con Madison y cuando la defendí me criticaron. Señores, Madison por poco gana Miss Universe y luego ganó la Casa de los famosos de Telemundo. Entonces, Puerto Rico se olvidó de las críticas y de que cuando llegó al certamen local no sabía hablar español muy bien.

En el caso de Mariana, ésta no habla nada de español, pero conociendo a Magaly ya la debe tener en clases de español intensivo. Oiga y eso no es malo; al contrario, ya está ganando.

Su mamá es de Sánchez Ramírez, el lugar que representó, aunque nació en Estados Unidos.

Dígale a la fabulosa actriz Zoe Saldaña que ella no es dominicana. Los éxitos de sus películas siempre se los dedica a su país. ¡Ah! Y ella nació en New Jersey de familia dominicana y la gloria de sus éxitos son para la tierra de sus padres, que ella misma dice que es la de ella. Y dígale algo sobre su país para que vea lo que le contesta. Hello.

Es como Jennifer López... lo mismo; hay paralelismo en ambas situaciones. Así que los que critican, que busquen, que se orienten. ¿Sabe qué? No dude que Mariana llegue a la final, pues desde ahora los missiólogos la están dando entre las cinco favoritas.

Su pasarela es impecable, trabajó con las agencias Elite y Wilhemina, esta última normalmente contrata a las ex Miss Universo para que trabajen con ellos y en el caso de Mariana fue al revés: trabajó con ellos y ahora va al Miss Universe.

¡Ah! Y que no se nos olvide que Magaly va a asesorar a la gente de Ecuador en el certamen. Dos y dos son cuatro. Hello, gracias.

Así que sigan gritando y criticando, que podríamos estar ante la segunda Miss Universe de República Dominicana después de la espectacular Amelia Vega.

Y ahora no digan que uno está vendido, hay que ser realista. Mariana es una tremenda candidata.

No viene Miss Universe

Sepa que, contrario a las informaciones de que Puerto Rico será la sede del Miss Universo 2024, ni la compañía de Turismo ni el DMO han sostenido conversaciones recientemente con la Organización del certamen. Sí hubo conversaciones hace meses, pero no apareció una compañía que pagara el auspicio y el Gobierno no tendría $12 millones para pagar por presentarlo aquí.

De hecho, tanto Turismo como el DMO saben que la cantidad de turistas que vienen al certamen no es significativa. O sea, que vieron lo que pasó con Miss Mundo y no quieren tropezar de nuevo con la misma piedra.

Así que no se vistan que no viene.

Raw el europeo

Podría llenar un río de lágrimas... Raw Alejandro. Unos amigos que estuvieron en su show en España me cuentan que el boricua lloró prácticamente todo el concierto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y gente de su equipo me comentó que la familia de Rosalía lo había tratado muy bien todo el tiempo que estuvieron juntos.

Sus conciertos en Madrid están todos vendidos, de allí sigue a Milán, Roma, París, Alemania. Polonia, Holanda y Londres. Luego toma vacaciones cortas y sigue en noviembre para Suramérica.

Raw sólo se detuvo para hacer la promo de su disco Playa Saturno y es lo que hará entre el Viejo Mundo y el llamado Nuevo en noviembre. Algunos aseguran que sus conciertos y viajar tanto lo separaron de Rosalía, aunque todavía la llama del amor sigue encendida.

De hecho, gente cercana a él me aseguraron que no se descarta una reconciliación, pero no por ahora. Los medios de España que lo han reseñado con supuestas infidelidades no lo han ayudado y no se descarta que es porque algunos son muy celosos con Rosalía y le tiran leña al fuego.

Pero eso está en ellos, en poder ver la luz al final del túnel y ver si triunfa su amor. Juípiti.