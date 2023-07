Las agresiones a artistas en tarima y hasta caminando por cualquier lugar han aumentado y tanto en República Dominicana, México como en Estados Unidos esto se está yendo de las manos. Algunos lo ven como una gracia y en verdad que no lo es.

Imagínese usted cantando en un escenario donde hay seguridad y que alguien le tire con un celular o algún objeto contundente que le haga daño en el rostro. No way, no way. Se paraliza el show, lo cancelan y los que pagaron pierden su dinero por un gracioso que ciertamente no lo es.

Hace algunos años veíamos, por ejemplo, que algunas chicas le tiraban ropa interior a los cantantes. Supimos de una que compró varios de los pequeñitos para crear alboroto y hasta con los tickets puestos los tiró en Bellas Artes de Santurce. Pero la realidad es que incluyendo las agresiones más recientes a Britney Spears no hay derecho de agredir a nadie.

Así que ahora, en el precio de la presentación, los artistas tendrán que aumentar la cantidad de personal de seguridad y eso cuesta. Por lo tanto, no dude que por lo menos le aumenten unos dólares al boleto. Todo sea por la seguridad del artista y que pueda concluir el show por el cual usted pagó. Juípiti.

¿Dónde está España?

Hasta hace algunos años, Ozuna sabía de España posiblemente por lo que leyó en la escuela. Ahora que está triunfando en la Madre Patria alguna gente de su equipo se creyeron los conquistadores del Viejo Mundo y han dejado mucho que desear respecto a sus modales, digo si es que conocen eso.

Malet, malet la forma en que los empleados de Ozuna trataron a la prensa en España con empujones y groserías. Estuvo muy mal. Después no se quejen que no hablan de ellos o que los pelan o les bajan la cantidad de presentaciones.

Ahora Ozuna está nadando en millones, pero no siempre será así. Si cuando todo está nice donde él está, pero saliendo de un lugar comienzan a empujar a la prensa... eso no está bien. Qué malo es todo esto, pues lo que dicen es que los puertorriqueños no tenemos educación. No había ni fanáticos esperando, pero tratan mal a la prensa… Se les fue la mano. No quiero pensar que haya sido Vicente Saavedra. No creo que sea grosero, pero de espaldas se parece bastante. La prensa identificó al individuo como uno de los representantes del cantante.

Vicente siempre ha tratado bien a la gente que se le acerca, pero si tiene un clon y está haciendo eso no quiero ni pensar qué le ha pasado. Si por casualidad surge una recesión, después no se quejen, pues según ellos tienen manos para empujar, los otros también tienen para contestar la agresión. Dicen que los puertorriqueños no tenemos educación y nos tendremos que morder la lengua. Uno de los asesores de Ozuna sabe muchísimo de cómo tratar a la prensa, así que al amiguito trata de decirle y explicarle cómo debe ser. Hay que darles clase a los “guaruras” del chico.

De hecho, en uno de los programas de España hasta le llevaron a Eva Longoria, que tal y como anunciamos en Primera Hora, le dedicó una canción en su más reciente producción. Ésta se veía feliz y ha mejorado su español. Qué bueno. Su marido Pepe Bastón es un ejecutivo mexicano importante en el mundo del espectáculo.

La actitud de los chicos de seguridad de Ozuna contrasta con los reportajes sobre Maluma y su novia que vimos desde España compartiendo con los que se les acercaban. Parece que en Colombia sí enseñan dónde es España y cómo tratarlos en su propio país.

Después no se quejen. En mi pueblo del área sur le dicen gente EDUCADA.

He dicho.