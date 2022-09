Qué fácil es decir: “Milly se lo inventó, eso no es cierto”. Y saben que hablamos de un programa que está siendo considerado para brincar de canal.

Dicen que las negociaciones comenzaron “silvestre” en un restaurante en el Viejo San Juan, y hasta llegaron a verlos en una actividad en un hotel. Pero claro, después del despliegue del programa especial del domingo… umm habrá que ver si brincan.

Ferdinand… no estoy lejos de la verdad. Que sea lo mejor para ti y los tuyos, pero estamos bien “in”, no lo dudes.

Tranquilas que más alante vive gente

Ambas son talentosas, exitosas, buenas personas… pero sus maridos las han devaluado.

PUBLICIDAD

Parece que ahora le tocó la macacoa a las chicas de Colombia, desde Shakira hasta Carmen Villalobos, sin lugar a dudas dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo de dicho país.

Mientras en España dicen que Piqué hace más de tres años coronaba a Shakira con su nueva “víctima”, a esta la han pelado por el look “trashi”, que dicen que usa ropa barata, cabello sin arreglar y casi nada de maquillaje. Después de estar con Shakira el cambio es súper notable.

Pero la familia de Piqué ya la aceptó, así que aquí no hay nada que buscar. Aunque lo mantenían en secreto, la familia del futbolista no quería a la colombiana, pues era muy mandona y él tenía que hacer lo que ella dijera. Eso es solo algunas de las cosas que dicen los periodistas españoles. ¡Wao!

A Shakira le conviene que salgan a la luz estas infidelidades y más también lo que reforzará su caso para quedarse con los dos niños. Umm, sucio difícil si no lo pueden probar. Ya veremos

De hecho, me extrañó que el actor y cantante Sebastián Caicedo, el ex de Carmen Villalobos, después de decir que él buscaba paz, tranquilidad, se empatara tan rápido con una modelo colombiana. Él dice ser un fiel seguidor de Papa Jaime Jaramillo, uno de los mejores motivadores del mundo, que busca salvar matrimonio, entre otras cosas, pero nada, rompió con Carmen. De hecho, la carrera de Carmen estaba por las nubes y la de él .... no.

PUBLICIDAD

Nadie sabe lo que hay en la olla hasta el que la mueve. Aunque se dice que mientras ella triunfaba en el mundo él estaba más apagado que fósforo usado en la cárcel. Juipiti

Oscarito, por fin

Hace unos cuatro años, Oscarito firmó un acuerdo con el Canal 4 para hacer el jingle oficial. Pero la pandemia atrasó todo y es ahora que lo escuchamos. El jingle es superpegajoso y no en ritmo de merengue. Ahora todas las mañanas, con el nuevo look de “Noticentro al amanecer”, despertamos con la canción. Muy buen trabajo de Oscarito que a la hora de componer y rimar con nombres, ni se diga.

De hecho, los colores vivos en la ropa del talento de “Noticentro al amanecer” son la orden del día y se ven muy bien. Carlos, el chico del Tiempo al que llaman el “baby” de Wapa, se ha adaptado súper y ya dejó de mirar hacia los lados buscando apoyo. En el estudio no consigue dicho apoyo pues son de las llamadas cámaras robóticas. Pero se ve nice y muy simpático.

Ednita regresa en concierto

Ednita Nazario se prepara para un masivo en mayo del próximo año y sus fanáticos están en la espera de saber si es Choli o Coca Cola Music Hall. Me parece que será en Hato Rey. Hello, gracias.