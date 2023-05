Eva Longoria le hizo el fin de semana a Ozuna, que lanzó su nuevo EP “Afro”. La actriz aprovechó el tema que lleva su nombre. Mientras la actriz se preparaba en su camerino para participar en el famoso Festival de Cannes se escucha de fondo la canción y ella bailando mientras se maquilla. Eva grabo su baile y lo subió a las redes.

La conocida actriz, cuyas obras benéficas son ampliamente conocidas se veía feliz. Eva estaba en el Festival de Cannes y con este empuje ni se diga si la canción se pega. Con su ple ple en el camerino se hizo doble promoción para el cantante y para ella también. O sea de ambos lados. Yes.

La nueva producción está orientada a la música afro y por eso se utiliza bastante los tambores y el ritmo característico de dicha música.

Pero la Eva se lo gozó y no dudemos que pronto los veamos juntos en alguna actividad benéfica de la actriz o en alguna alfombra. Juípiti.

Lo bajaron del cielo

Los televidentes que adoran la serie “El señor de los cielos” están de ataque. Telemundo pautó la serie en diversos horarios y como que “no way”. Y lo peor, de la noche a la mañana se desapareció.

Comenzaron de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Luego la mudaron a los sábados a las 3:00 p.m. y finalmente a la 1:30 a.m. O sea, para los trasnochadores. Ahora ni la pautan, ni tan siquiera una hora.

Según quienes me llamaron, no es la primera vez que cortan una serie que tenía rating y que la gente veía. Si me dejo llevar por comentarios y llamadas, hay algo raro.

Una me dijo que el jefe máximo del canal 2 está haciendo honor a su apellido: Cancela. Ah, pero en honor a la verdad, el solo no es quien pauta o no la programación, hay varias personas. Pero siempre es lo mismo: rating, auspicios y si no cuadran los números... el machete llega. Hello, gracias.

¿Y el televidente? Se queda arrollado. Y al “señor” lo tumbaron de los cielos. Wao. Esa es la verdad.

Ni muerto lo dejan quieto

Las informaciones procedentes de México confirman que la casa de Juan Gabriel en su ciudad natal, Ciudad Juárez, fue visitada por un ratero que se llevó hasta la estufa del Divo.

Sin embargo otras pertenencias del cantante no fueron sustraídas. Menos mal.

La televisión de aquel país informó que la persona que robó el primer día volvió por más objetos, pero lo agarraron. Así que ya está bajo custodia de la policía de Ciudad Juárez.

Qué increíble. Según las informaciones, la persona a cargo de la casa salió al banco y mientras estuvo fuera llegó el ratero a robar.

Al momento de ser apresado, Jesús Manuel, cuyo apellido no informa la policía, tiene 33 años. Este dijo que había vendido lo que se había robado el día anterior y que no tenía nada.

O sea, como dijo un candidato a gobernador la semana pasada, “lo que se ve no se pregunta”, frase ¨robada¨ directamente de Juan Gabriel. Por favor, que le den crédito. Hello, gracias.