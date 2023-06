EXCELENTE, así con con mayúscula, fue la celebración la noche del sábado del 30 aniversario de Víctor Manuell en el Coliseo de Puerto Rico. La fiesta continuó allí mismo ayer.

Acompañado de sus seres queridos, el Sonero de la Juventud llevó la canción y la emoción a cada rincón del Choli. Viendo el libreto y la forma en que llevaban el concierto, ciertamente fue una producción distinta, muy completa y, sobre todo, con las emociones del cantante a flor de piel. Cuando vi que comenzó con cinco de sus éxitos más fuertes pensé, bueno, con qué terminará, pues del arranque puso a la gente a bailar.

PUBLICIDAD

La escenografía de Yamil Guzmán fue impecable, desde el avión, la cantina con mariachis y los muñecos de la nieta, todo recreado por el artífice de Lares.

Bueno, el chiste de que se le olvidan las letras de las canciones a Tito Nieves sirvió para la entrada de éste al karaoke que montó con pantallas gigantes. Pero, realmente no entiendo la participación de Tito Nieves, pues al entrar al escenario estaba medio perdido; o si la idea era que se viera perdido lo lograron. Pero no aportó gran cosa. En el caso de Tito, el karaoke para que leyera la letra y no se le olvidará el momento fue medio traído por los pelos. Para algunos su participación honestamente ni le sumó ni le resto al concierto. Sorry Tito, no fue tu noche.

Víctor dio cátedra de lo que es hacer un buen espectáculo, con un libreto coherente, con su salsa gorda, temas románticos y, sobre todo, con la simpatía que siempre lo ha caracterizado.

El casi final comenzó con La vida es un carnaval, canción que no ha gabado, pero la gente se la pide. Este tema fue usado para la llegada de Gilberto Santa Rosa.

El sonero no olvida de dónde viene, cómo llego y quiénes le ayudaron a llegar; por ello la improvisación que hizo junto a Glbertito fue de las canciones más aplaudidas y como cada cual se lució en su improvisación tuvimos un banquete.

Me encantó la sincronización de la canción junto a India. Cuando Víctor comenzó a hablar, la gente pensó que estaba en el concierto, pero Víctor se apresuró a decir que ella estaba trabajando en Miami. Así que solo estuvo en video, pero con un resultado tan espectacular que fue “para pelos”. Muy buena la unión en video y en vivo. Eso se llama ensayo y dedicación. Excelente.

PUBLICIDAD

Víctor siempre ha sido muy familiar y todos sabemos su compromiso con los pacientes de Alzheimer y lleva años apoyando su fundación. El haber unido mediante video a su hermano Héctor Gustavo, quien falleció víctima de cáncer en el 2019, fue un acierto. El sábado en la noche lo escuchamos nuevamente. Las personas que sabían de Héctor Gustavo pudieron comprobar su talento, que en algunos medios lamentablemente no comprendieron cuando este quiso entrar de lleno al mundo del espectáculo.

Ciertamente tenía un vozarrón y el sábado en la noche lo confirmamos. Excelente nuevamente Víctor, no olvidaste de dónde vienes y quién te ayudó a llegar. Esa es tu gran virtud, agradecido, eso solo la tienen algunos que como tú dan la milla extra por tu familia y tu país. Esa es la diferencia. ¡EXCELENTE!

Yo solo quiero playa

El junte de Oscarito y Toño Rosario le dio la oportunidad al merenguero boricua a presentarle al otro lado del país a uno de los máximos exponentes del merengue de República Dominicana.

“Queríamos hacer una canción para el verano y yo había grabado este tema titulado Playa. El manejador de Toño Rosario lo escuchó y comenzaron las conversaciones para grabarlo juntos. Fue más fácil de lo que pensamos, con artistas tan famosos uno nunca sabe. Nos fuimos al Hyatt Río Mar. Él nunca había estado fuera de los hoteles de San Juan y cuando comenzamos a grabar disfrutó cada momento, con un lugar bello y una playa espectacular, y él se gozó cada cosa que hizo. Las imágenes son bien lindas. Mi hija Coral fue la directora, su hermana Camila, que tiene una maestría en producción de televisión y cine, ayudó. Hicieron maravillas, fueron aliadas en la creatividad”, aseveró Oscarito.

¨Toño disfruto cada momento, tenía una piscina en su suite y embromaba con eso de que lo habíamos tratado bien. Él y su esposa son encantadores. Esperamos estrenar el video en varios días, indicó aprovechando el comienzo del verano.

Ya la canción la estrenaron en el Club Jet Set de República Dominicana y no se descarta que pudieran unir sus voces nuevamente en próximas presentaciones de Toño en Estados Unidos. O sea, que el junte le trae buenos augurios a Oscarito. Muy bien.