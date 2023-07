Cuando Fedro participó en Objetivo Fama causó sensación entre algunos y muchas críticas entre otros, especialmente por su maquillaje, sus manerismos y su marca especial, una lágrima pegada en su mejilla. Sin embargo, muchos de los que le criticaban reconocían calidad vocal.

Ya han pasado casi 13 años desde que se dio a conocer aquí y el mundo ha cambiado mucho. La inclusión es más clara y cada día son menos los que nos critican. Hoy el que era evaluado es evaluador en un programa latino que busca desde las llamadas Drag Queen a los nuevos talentos.

“El programa se ve en distintas plataformas, incluyendo HBO Max y en mi site. Es distinto, hace 13 años ni soñaba con ser coanimador junto a Ninel Conde de este tipo de programa, era impensable buscar una draga latina. Imagínate. Para mí es superbonito, pues muchas cosas que ellas están pasando en parte yo las viví hace 13 años cuando las restricciones para los gays eran bien fuertes. La persecución ni se diga, especialmente en países latinos, donde estaba más arraigado el machismo, que todavía existe”, expuso.

PUBLICIDAD

El artista mexicano reconoce que haber estado con Don Francisco en los últimos años de su programa le ayudó muchísimo a catapultar su carrera. “He hecho mi carrera en Estados Unidos, desde presentaciones en distintos estados, como conductor de este programa, mentor de las participantes, trabajo con las emociones que sufren los participantes, pues no es fácil. También mi carrera de cantante y hasta mi participación en obras musicales que me encantan. Llevo mucho tiempo en la obra ‘Visa para un sueño’, que actualmente es unos de los musicales símbolo de los latinos en Estados Unidos, y más recientemente en ‘Frida mía’, en honor a Frida Kalo. Por el reality, las participaciones en Telemundo y Univision, que es como mi casa, surgen oportunidades. He estado trabajando mucho. Hago varios shows al mes y obviamente con los programas de televisión la proyección es mayor.”

Fedro llegó a Puerto Rico como invitado de Univisión a los Premios Juventud. Según comenta, para él, Puerto Rico fue su punta de lanza. El excorista de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán audicionó para el reality y consiguió que lo seleccionaran entre miles. Fue un gran sueño hecho realidad. De cantar en la parte de atrás de la tarima a ser el eje principal.

El creador de números como Agárrate, Besos excesos y Veneno para tu piel cambia su música rock momentáneamente por la bachata.

“Lo que viene para mí es bachata, me encanta, se adapta a mi estilo. El próximo disco es puras colaboraciones, desde cantar junto a Lorena Herrera y Ninel Conde. Otro de los cantantes podría ser Francisco Céspedes, con quien me reuní y tú sabes estas cosa de las disquera, pero ahí le vamos”, indicó.

PUBLICIDAD

¿Tu exjefa Gloria Trevi estará como invitada en tu disco?, preguntamos.

“Gloria se ha portado muy bien conmigo, hemos hablado, me da consejos. Ahora está independiente de disqueras y es menos complicado por los cambios en las compañías. Sí hemos hablado, pero hay asuntos legales que hay que ver, al final espero que se dé. Es verdaderamente un lujo tenerla”, aseveró.

Sobre los nuevos temas menciona un homenaje a Donna Summers con la canción I Feel Love.

“Ella es la reina de las discotecas y la comunidad gay la admira. Otras canciones son para aumentar tu autoestima, como Vivo la vida, Caramelo y otras que están en preproducción”.

Sobre las críticas a su maquillaje indica que ya no se maquilla tanto, inclusive su lágrima en la mejilla la ha eliminado, pero su fanaticada no está de acuerdo.

“Hay que dejarse llevar por los tiempos, no puedes estancarte. Me encanta ser un ejemplo para nuestra comunidad, no todo el mundo estará de acuerdo y respeto lo que piensa cada cual, pero yo amo lo que hago y apoyo a mi comunidad como ellos me apoyaron a mí”, aseguró.

“Hace 13 años, cuando llegué a Puerto Rico y no sabía lo que eran los bacalaítos y alcapurrias los probé; ahora cuando llegué sabrás que es lo primero que pediré. ¿Será que me lleven a comerlos? Me encantan. Puerto Rico fue la mecha del cohete que arrancó mi carrera y estaré eternamente agradecido de ustedes, por eso son la Isla del Encanto”, concluyó.

Es muy nice

Contrario a los comentarios y reseñas de algunos medios en México, varias personas que trabajaron en Premios Juventud me comentaron que Ángela Aguilar es una joven disciplinada y muy amable.

Desde los que la atendieron en el hotel de 5 estrellas donde se quedó en el Condado hasta personal del Coliseo de Puerto Rico. Así que una de cal y una de arena, pero ciertamente algunos aseguran que los periodistas a los cuales ella no les da entrevistas son los que la pelan. Menos mal que acá como que cayó y todo fue peaches and cream. Juípiti.