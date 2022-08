Dicen que los cambios en los canales no han parado, ni pararán por buen tiempo.

La movida de sacar a Gary Rodríguez de “Lo sé todo” y llevárselo a TeleOnce estaba fríamente calculado. De hecho, Gary llegó con la “ganga” de Enrique “Kike” Cruz, ex vicepresidente de Noticias de Wapa TV y un gran ser humano. Este acaba de anunciar que ya no estará en TeleOnce; o sea, volvió al mercado libre y puede asesorar al canal que quiera.

Pero se comenta que con la salida de Kike como asesor las cosas están distintas y los cambios incluirían el llamado prime-time.

O sea, que mi buen amigo José Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico, podría llevarse a “Jugando pelota dura” y el runrún en los pasillos crece desde Hato Rey hasta Guaynabo. Ojo, pero habrá que ver hasta cuando es el contrato de Ferdinand Pérez, si Telemundo puede ofrecerle algo sin haber acabado el acuerdo con los chicos de TeleOnce y si el acuerdo económico es mejor.

Ferdinand tiene muchos auspiciadores especialmente de autos, pero habrá que ver si finalmente lo dejan ir o se va. Umm

Si él y su gente -que son muchísimos- se mueven a Telemundo, como se dice en todos los pasillos, Gary sería el encargado de montar un programa tipo panel político en TeleOnce. ¡Ah! y ahora más que vienen las batallas de los políticos de quítate tú para ponerme yo.

Entre los nombres que se mencionan, además de Gary, están Jorge Colberg, que sería la contrafigura y se dice que hasta un ex gobernador, que tiene nombre de emperador. Pero este último lo dudo, pues es muy amigo de Alex Delgado, el VP de Noti-Uno, y este también se iría con Ferdinand, de concretarse el acuerdo con el canal de Hato Rey. Otra pértiga para brincar.

Esta semana se dio el brinco de Gredmarie y este pasado martes la vieron con Francis Rosas frente a las cámaras en TeleOnce. O sea, como dijimos, no podía escuchar una oferta a menos que saliera de Wapa. ¿Viene un programa para competir al mediodía? Cuidado Gilda Santini y Alexandra Fuentes. Habrá que ver.

Otro que no dio el brinco fue Melwin Cedeño, de quien se dice estaba en la mira para la famosa “Bóveda de TeleOnce” junto a su hija. Sí, porque aunque a Josué Carrión le llamen “Mr Cash”, el billete lo ponía el canal, y allí sí que hay.

Parece que el mejor sitio de entrenamiento para el talento de TeleOnce es Wapa. Si vemos, desde las noticias hasta los programas de entretenimiento, muchos de los talentos han sido “robados” de Wapa y les está dando resultado. Hello, gracias.

La pregunta es: si se va Ferdinand a Telemundo, ¿volverá Zoe Laboy al programa? ¿O se quedará junto a Ivonne Orsini y Ramón “Gato” Gómez? Yo ella me quedo en “Hoy día”, donde es dueña y señora. Pero claro, no creo que me pregunte qué hacer… pero ya opiné. Hello, gracias.

Con la movida de Ferdinand, si finalmente se da, uno de los programas políticos de Telemundo saldría del aire. Hasta ahora no ha pegado y se dice que ese contrato concluye en diciembre 2022. O sea, a la vuelta de la esquina. En este caso, no creo que los que están ni tengan pértiga ni brinquen la verja.

¿Qué campaña?

¿Qué hacía el Dr. David Bernier junto al productor Rafo Muñiz la pasada semana? No crea que montando una nueva campaña política, sino que estaban dando los toques finales al libreto de “Los García”, donde ya anunciaron otra función más, Creo que si cuadran con el teatro habrá más de seis funciones. Así que de candidaturas por ahora…. no way.

El Dr. Bernier, a parte de sus dotes de odontólogo, tiene un gran sentido del humor y los libretos de Alexandra son minuciosamente creados por este, y mucha gente no lo sabe, inclusive creo que hasta las canciones con gran sentido del humor que Ale ha pegado. O sea, que no inventen que David esta más tranquilo con sus libretos y llevando alegría de otra forma al país. ¡Ah!, y sin viboritas políticas que le chaven la vida. Juipiti