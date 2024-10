Los “jingles” de los políticos en esta campaña electoral están bien flojos. No hay uno que usted pueda decir que es pegajoso o inclusive novedoso.

Pienso que tiene que ver con el poco dinero que tienen los políticos o que los artistas se cansaron de grabar los “jingles” a precios ridículos esperando que en las fiestas patronales o festivales de los municipios los contrataran.

Ah, pero en ocasiones el candidato perdió y el artista se quedó con el “jingle” cantado, pero sin contrato.

Uno de los que más cantaba estas canciones de campaña era Elvis Crespo.

Pero algunos de los que no saben hacer las cosas han querido pasarse de listos y usan canciones conocidas y que han estado pegadas para cambiarle la letra. Le incluyen los nombres de los candidatos y hasta el puesto que aspiran.

PUBLICIDAD

El productor Richie Viera, quien tiene a su cargo algunos de los catálogos de los derechos de autor y las canciones, me confirmó que contrario a lo dicho por algunos politólogos o personas que son “analistos” políticos, indicando que para la canción “Azul” no habían pagado los derechos de autor, es mentira.

Los derechos para esa canción interpretada por Cristian Castro y escrita por Kike y Gustavo Santander, sí fueron pagados y están en ley, aseguró Richie.

En otras palabras, que dejen de inventar.

Cuando la campaña del Dr. Carlos Pesquera para gobernador se usó “Color esperanza”, del argentino Diego Torres. Este me indicó que él no tenía que saber si habían pagado por los derechos de la canción o no, pues el pago le llegaba por trimestre y cuando veía el desglose era que sabía si pagaron o no.

Por eso confirmamos con Richie que por lo menos con “Azul” no hay problema. ¡Ah! Y el dinero no es para Cristian, sino para los Santander y su casa productora.

Hello, gracias.

Con Bonny no

Cuidado quien vaya a contratar a Bonny Cepeda.

Creo que todavía es el viceministro de Cultura de República Dominicana y resulta que tiene problemas no tan solo por no presentarse en Puerto Rico, sino por haberle cantando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una actividad política y los venezolanos en Miami están llamando a un boicot contra el artista dominicano.

Veremos qué pasa, pero por ahora Bonny no se presentará en la Isla hasta que no pague lo que se gastó y no cumplió por una presentación no realizada.

PUBLICIDAD

En el caso de Toño Rosario, se están quejando de que cantó en una tarima municipal y alegan que cantó el “jingle” del alcalde en la actividad que supuestamente fue pagada con fondos públicos.

Van a tener que decirle a los artistas que no pueden cantar un “jingle” político en tarima si la actividad la paga el municipio.

Claro, Toño no tenía por qué saber que eso era así. Alguien se lo debió decir. Pero ahora habrá que ver si multan al alcalde y al promotor.

Mientras, dudo que por ahora venga Bonny Cepeda, pues el promotor que lo traía al Centro de Convenciones no se le olvidará lo que gasto y lo que perdió por la cancelación.

Inclusive, supe que está visitando los municipios para alertarles que tengan cuidado si lo contratan porque podrían tener problemas legales.

Such is life.