Después de la cancelación de “Acuéstate con Francis”, se dice que el actor va a estar en otro proyecto de TeleOnce. No dude verlo en las tardes, pues me enteré que la alta gerencia quiere hacer cambios con los talentos de esos horarios. Evidentemente el canal no lo quiere dejar ir ni meterlo en una bóveda… ¿o sí?

Soltero y bien acompañado

Un conocido animador de radio y televisión estaba muy bien acompañado en San Juan. Este soltero codiciado es conocido por haber estado con reinas de belleza, modelos y otras más. Se comenta que la chica tiene que ver con promociones. Ella niega algún vínculo pero… allí hay algo.

Actualmente él huye al matrimonio como el diablo a la cruz. Así que podría seguir soltero, pero con compromiso. Según mis fuentes inclusive ha dejado de tomar. ¡Ah!, pero su expareja era divina. De hecho, a mí me asombró su rompimiento. Así que amiguito, sorry, pero tu anterior pareja era espectacular…

Burbu aprendió

Me encontré con Burbu que está mejorando de su quemadura en el brazo. Me comentó que será la última vez que se automedica, pues la sustancia que utilizó para tratar de evitar el dolor cuando le hicieran un tatuaje fue lo que la quemó. Aparentemente su próximo programa va viento en popa. Por cierto, estaba con la productora Gilda Santini quien podemos decir que es su ángel guardián.

Desde que Burbu llegó a Wapa, Producciones Sanco ha sido su casa. Nada, que ahora, en lo que ella espera sea su nueva etapa, tendría más trabajo pero, que yo sepa, nunca ha sido vaga.

Un bacalaíto, por favor

Hemos visto reportajes de artistas que piden muchas cosas para tener en su camerino, desde cierta clase de bebida hasta dulces específicos. Pero lo de India es increíble. La cantante, antes de subir a la tarima, come bacalaítos, alcapurrias y piononos. Su manejador me comentó que si no come bien le puede dar un ataque…

¿Rumbo al Guinness?

LimiT21 anunció que va rumbo al Libro Guinness. Según su manejador, Edwin Covas, es el único grupo de música tropical cuyos cantantes han permanecido unidos por los pasados 32 años. ¡Qué aguante! Por lo pronto estarán en el Coca-Cola Music Hall y lo del Guinness vendría después.