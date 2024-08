Francis Rosas no se cansa de innovar, no solo en su carrera creando personajes como actor, sino también como hombre de empresa. Sucede que Francis lleva meses trabajando en lo que se convertirá en el “in place” de la gente del mundo del espectáculo en Puerto Rico, igual que muchos lugares en Miami.

Así las cosas, ha remodelado un lugar en El Cinco en Río Piedras donde antes hubo un conocido pub que no se vaciaba. Los jueves, las disqueras -cuando eran importantes- hacían las fiestas presentando sus nuevos artistas o los que nos visitaban. Fue tremendo “in place”.

Pero volviendo a Francis, aparentemente su amor por los caballos ha mermado un poco y ha visto que este tipo de negocio bien llevado deja más que los gastos de los equinos.

Aunque me había dicho que pensaba inaugurar en agosto, los últimos acontecimientos como ondas y tormentas han atrasado la construcción. Pero sabemos que con su empuje el lugar se convertirá en la guarida de muchos que buscarán diversión, buen entretenimiento y buena música. Nos alegramos por él, pues la televisión no dura toda la vida... aunque ahora está superbién junto a mi querida Deddie Romero en Teleonce. Yes.

Siempre critican

Cuando Venezuela repitió en Miss Universo con Dayana Mendoza en 2008 y luego con Stefania Fernández en 2009, algunos tenedores de franquicia acusaron entonces al Zar de la Belleza, Osmel Sousa de que los triunfos se debían porque él había metido su mano, o el brazo completo, para que eso sucediera. Osmel lo negó todo, la situación pasó y aquí paz y en el cielo gloria.

Pero ahora hay otra crítica contra las dos misses. Durante un tiempo, Dayana Mendoza se ha dedicado a llevar la Palabra del Señor no solo en Venezuela, sino también a través de redes sociales y ahora la critican.

Su amistad con Stefania fue mucho más allá de meros certámenes y ésta comenzó a escribir también mensajes cristianos positivos que distan mucho de lo que veíamos antes sobre moda, belleza y cómo lucir superdivina todo el tiempo. Dayana se sintió muy feliz en el bautismo de Stefania y ahora ambas escriben mensajes alentadores en momentos de tensión.

Pienso que sus detractores están mal. Se trata de mensajes de apoyo espiritual, sobre todo en momentos en que Venezuela pasa por uno de sus momentos más tristes y confusos. Esperamos que todo vuelva a la normalidad, un país tan divino con gente increíble. Ojalá y nuevamente sea un paraíso como lo fue.

Con Miss Universe también

Y hablando del rey de Roma, Osmel ya está trabajando con los nuevos dueños de Miss Universe.

Hace algunos años Venevisión le dio un hasta luego después que él se quejó de que la empresa no seguía sus instrucciones. Se cansó de que no le hicieran caso y lo vimos dar el salto a Univisión con Nuestra belleza latina e hizo de Miami su nuevo hogar. Irreverente como siempre, se ganó con ese programa el odio y la admiración de algunos, dependiendo del lado que lo vieran.

Pues bien, buscando los mejores en cada lado del mundo para trabajar con ellos, Miss Universe acaba de llamar a Carlos Alberto, el diseñador de las misses. Todavía medio país recuerda el famoso traje de Zuleyka Rivera cuando ganó, confeccionado en las famosas cadenas que muuuuchos han querido imitar, pero nunca igualar.

Así que Carlos estará superbién parado con la organización y no dudamos que hará diseños para las misses y la actual reina. O sea, que después de haberse pegado con los diseños que creó para Maripily en “La casa de los famosos” vemos cómo se abre otra puerta para él, esta vez a nivel mundial y es orgullo para el país.

No tan solo vistió a la “Reina de los Realities”, sino que lo hará con a las chicas más bellas del Universo que llegarán a México a competir en un evento que será bien raro con mujeres casadas, de más de 26 años, chicas gordas, madres con hijos y trans, entre otras.

El certamen será una caja de sorpresas y veremos finalmente qué podrá hacer un jurado con tantas candidatas distintas. Pandora será solo un eslabón con tantos eslabones. Hello, gracias.